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苗栗縣某國中接連傳2件疑似霸凌事件 縣府：真相事實待釐清

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府在頭份國中辦理友善校園周宣誓活動，縣長鍾東錦帶領師生宣誓反毒、反黑、反霸凌，盼營造友善校園。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在頭份國中辦理友善校園周宣誓活動，縣長鍾東錦帶領師生宣誓反毒、反黑、反霸凌，盼營造友善校園。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣一所國中最近連續傳出學生肢體衝突及疑似「霸凌」事件，在社群平台流傳引起外界關注。苗栗縣教育處強調，對涉及學生安全及疑似霸凌事件，縣府始終秉持「校園暴力零容忍」的堅定立場，接獲相關訊息後，立即要求學校依法妥善處理，並同步啟動相關安全防護及調查機制。

相關單位初步了解，這所國中日前發生疑似霸凌事件，九年級兩名同班同學本是好友，不知何故發生互毆的肢體衝突，其中一名學生耳後根撞擊桌角出現紅腫，受傷學生家長將事情PO上社群平台，認為兒子先前就與對方曾有肢體衝突，衝突事件已是霸凌行為。

這起事件被PO出後，該校八年級也有男生家長貼文反映兒子遭同學強搶悠遊卡刷卡消費，但對方及家長都否認，目前雙方「各說各話」，連續兩起事件的事實和真相有待調查釐清。

教育處表示，學校已依校園霸凌防制相關規定完成校安通報，經審查小組決議受理，並依法組成處理小組進行調查，其中過半數委員聘自教育部「生對生霸凌事件專業調和及調查人才庫」專家學者，秉持公正客觀、毋枉毋縱原則，針對相關人員、事實及情況進行完整調查，以釐清事件真相。

教育處表示，調查期間並以學生安全與受教權益為優先，要求學校採取必要之風險隔離及彈性學習環境調整措施，降低相關學生不必要接觸與衝突，同時由教育處督學持續入校督導，並結合輔諮中心等專業資源，提供學生、師長及家長必要的關懷、輔導與支持，調查結果將依相關法令妥善處理。

教育處長葉芯慧表示，疑似霸凌事件在調查結果確認前，不宜任意對學生貼標籤或下定論。教育處將督導學校依法完成調查程序，如調查確認有霸凌或其他違法違規行為，將依相關規定予以適當處置及輔導管教。

縣長鍾東錦表示，孩子的生命安全、身心健康與受教權益，是縣府最重要的責任。本案已指示教育處務必依法盡速釐清事實，秉持公平正義原則妥善處理，不能護短，也不能讓任何孩子受到不當傷害。

縣府呼籲社會各界，應尊重相關學生隱私及調查程序，勿轉傳未經查證的資訊或片面訊息，以免造成學生及家庭二度傷害，共同讓校園回歸安心學習的環境。

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