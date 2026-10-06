雙溪區上林國小溫室尋寶 孩子從土地玩出科學

「寶藏到底藏在哪裡？」孩子們拿著工具走進溫室，透過鬆土、觀察土壤、尋找寶藏球，展開一場校園裡的科學探險。雙溪區上林國小將朝會活動結合校訂生態課程，把原本的課堂知識搬進溫室，讓孩子從土地出發，在尋寶過程中認識溫室功能，也透過柑橘類水果汁液破解「無字天書」，從遊戲中發現生活裡處處都有科學。

活動中，老師沒有直接告訴孩子溫室是做什麼的，而是讓學生實際走進溫室，透過鬆土、觀察土壤及尋找寶藏，親手感受土地與植物生長的關係。孩子從「找寶藏」開始，逐步理解溫室能提供植物適合的生長環境，也讓原本抽象的生態概念變得更加具體。

除了把課室搬到溫室，上林國小也把生活中的食物變成有趣的科學教具。檸檬、橘子等常見水果，成為破解「無字天書」的關鍵，孩子透過柑橘類汁液與紙張進行實驗，發現原本看不見的字跡，在特定條件下就能顯現，也從過程中理解「看不見，不代表不存在」的科學概念。

活動也將學習設計成一項項冒險任務，從尋找、發現、解謎到實驗與分享，讓孩子在明確的任務與好奇心驅動下主動參與。相較於單純聽講，孩子透過實際操作與同儕討論，不只是找到寶藏，更在過程中找到問題、尋找答案，讓學習自然發生。

上林國小校長洪珮華表示，學校持續將朝會活動與校訂課程結合，希望打破學習場域的限制，讓校園本身就是一座充滿問題與答案的學習場。透過溫室尋寶，孩子因為好奇而學習、因為探索而發現，也期待陪伴學生一步一步走進「知識」這座寶藏山，在生活中培養觀察、思考與解決問題的能力。

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