美髮集團走進東北角 義剪編髮說故事陪伴孩子

快樂麗康企業50周年公益行動走進東北角，旗下HAPPYHAIR與GENIC號召美髮夥伴走出沙龍，來到東北角地區為小朋友免費剪髮、編髮，並媒合三峽北大菁英扶輪社結合新北市幼兒園閱讀志工服務隊說故事，讓孩子換上清爽可愛的新造型，也在閱讀與互動中度過充實又開心的上午。

美髮師一到學校，就立刻忙著幫小朋友整理髮型，有的剪短、有的修整瀏海，還有小朋友特別選擇編髮造型。孩子們剪完頭髮後，一個個開心地照著鏡子，有的還迫不及待和同學分享自己的新造型。

除了變換新造型，故事時間也是孩子們期待的活動。故事志工透過生動的內容與互動，引導小朋友一起聽故事、發揮想像力，校園裡不時傳出笑聲，讓公益不只是義剪，也多了一份陪伴與交流。

雙溪國小校長葉永菁表示，非常感謝公益團隊特別來到學校，除了幫孩子們剪頭髮、編髮，也有安排故事志工說故事給孩子聽，讓小朋友能夠在學校度過一個充實又愉快的上午。

快樂麗康企業策略長黃俊敏表示，這次公益行動是快樂麗康企業50周年系列活動之一，旗下HAPPYHAIR與GENIC號召美髮夥伴走出沙龍，將專業帶進校園與社區，透過義剪、編髮及故事陪伴，把溫暖送到孩子身邊。

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