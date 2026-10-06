快訊

61歲日男退休想先躺一個月！妻馬上遞出一張清單 他看完忍不住笑了

蔡康永捲政治風暴恐影響「康熙」合體？幕後推手曝真實進度

半導體用電高成長 傳要台積電「包電廠」？台電說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

美髮集團走進東北角 義剪編髮說故事陪伴孩子

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
公益行動來到東北角，透過義剪、編髮及故事陪伴，把溫暖送到孩子身邊。圖／觀天下有線電視提供
公益行動來到東北角，透過義剪、編髮及故事陪伴，把溫暖送到孩子身邊。圖／觀天下有線電視提供

快樂麗康企業50周年公益行動走進東北角，旗下HAPPYHAIR與GENIC號召美髮夥伴走出沙龍，來到東北角地區為小朋友免費剪髮、編髮，並媒合三峽北大菁英扶輪社結合新北市幼兒園閱讀志工服務隊說故事，讓孩子換上清爽可愛的新造型，也在閱讀與互動中度過充實又開心的上午。

美髮師一到學校，就立刻忙著幫小朋友整理髮型，有的剪短、有的修整瀏海，還有小朋友特別選擇編髮造型。孩子們剪完頭髮後，一個個開心地照著鏡子，有的還迫不及待和同學分享自己的新造型。

除了變換新造型，故事時間也是孩子們期待的活動。故事志工透過生動的內容與互動，引導小朋友一起聽故事、發揮想像力，校園裡不時傳出笑聲，讓公益不只是義剪，也多了一份陪伴與交流。

雙溪國小校長葉永菁表示，非常感謝公益團隊特別來到學校，除了幫孩子們剪頭髮、編髮，也有安排故事志工說故事給孩子聽，讓小朋友能夠在學校度過一個充實又愉快的上午。

快樂麗康企業策略長黃俊敏表示，這次公益行動是快樂麗康企業50周年系列活動之一，旗下HAPPYHAIR與GENIC號召美髮夥伴走出沙龍，將專業帶進校園與社區，透過義剪、編髮及故事陪伴，把溫暖送到孩子身邊。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

故事 陪伴 剪髮

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

基隆400童樂會劇團最終場11月6日 童子瑋：為下一代創造基隆回憶

裕隆集團攜手超越遊戲倡議兒本交通 從95公分視角出發、格上共享體驗讓友善移動走進日常

新北8年投入5360億教育經費今辦成果展 侯友宜：做孩子的提燈人

成團挺小店！「小店永豐故事展」打造交流平台 假日市集吸人潮

相關新聞

老師校外教學免錢？家長質疑學生幫分攤引爆眾怒：給你600元自己帶

一名家長近日在臉書社團「小一聯盟」發文，詢問老師帶學生參加校外教學時是否不用繳費，並質疑「不合理，變成學生分攤」。貼文曝光後引發大量討論，許多網友及第一線教師紛紛反駁，認為老師隨隊並非出遊，而是執行公務、肩負學生安全責任。原PO疑似因爭議刪文，但內容已遭截圖轉傳至Threads等社群，持續引發熱議。

美髮集團走進東北角 義剪編髮說故事陪伴孩子

快樂麗康企業50周年公益行動走進東北角，旗下HAPPYHAIR與GENIC號召美髮夥伴走出沙龍，來到東北角地區為小朋友免費剪髮、編髮，並媒合三峽北大菁英扶輪社結合新北市幼兒園閱讀志工服務隊說故事，讓孩子換上清爽可愛的新造型，也在閱讀與互動中度過充實又開心的上午。

雙溪區上林國小溫室尋寶 孩子從土地玩出科學

「寶藏到底藏在哪裡？」孩子們拿著工具走進溫室，透過鬆土、觀察土壤、尋找寶藏球，展開一場校園裡的科學探險。雙溪區上林國小將朝會活動結合校訂生態課程，把原本的課堂知識搬進溫室，讓孩子從土地出發，在尋寶過程中認識溫室功能，也透過柑橘類水果汁液破解「無字天書」，從遊戲中發現生活裡處處都有科學。

獲教育部核定1831萬元 竹市9校28間廁所將改善

新竹市府推動「新竹好學、安心就學」教育政策，逐年盤點校園老舊設施需求並積極爭取資源。教育部近日核定新竹市「2025-2027年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫（第2批）」，核定學校包括舊社、龍山、水源、三民、建功、陽光國小及培英、建華、富禮國中等共9校28間廁所，整體工程經費（含規畫設計費）逾1831萬元，包含中央特別統籌分配稅款約1465萬元、市府配合款約366萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。