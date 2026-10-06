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老師校外教學免錢？家長質疑學生幫分攤引爆眾怒：給你600元自己帶

聯合新聞網／ 綜合報導
校外教學示意圖。圖／AI生成
校外教學示意圖。圖／AI生成

一名家長近日在臉書社團「小一聯盟」發文，詢問老師帶學生參加校外教學時是否不用繳費，並質疑「不合理，變成學生分攤」。貼文曝光後引發大量討論，許多網友及第一線教師紛紛反駁，認為老師隨隊並非出遊，而是執行公務、肩負學生安全責任。原PO疑似因爭議刪文，但內容已遭截圖轉傳至Threads等社群，持續引發熱議。

這名家長之前在社團發文詢問「校外教學老師有付錢嗎？」質疑老師們帶學生參加校外教學活動都不用繳錢，變成由學生來幫老師分攤旅費，讓他覺得非常不合理。沒想到貼文一出引起軒然大波，留言區一面倒地批評，還有不少老師出面反駁，讓這名家長只好趕緊刪文滅火，不過貼文早已被截圖轉發。

許多老師留言反擊自己根本不想參加，甚至要家長自己來帶團，「校外教學壓力很大欸，你以為去玩的喔？錢給你讓你去啦」、「你知道同一個景點老師去幾次了嗎？每次都還要被強迫參加，你以為老師稀罕啊！以後戶外教學你都給我自己來帶班」、「當老師是去玩的嗎？老師帶一群學生出去壓力超大好嗎？」、「自己的小孩子自己帶，畢旅請家長找代表陪孩子，我導師費給你！三天給你600元不用找」。

還有老師期盼能廢除校外教學，減輕負擔，「廢除所有校外教學活動、廢除畢業旅行」、「懇請廢除校外教學，老師根本不想去」、「希望不要再辦理任何校外教學，因為那天老師辛苦加倍、壓力加倍、責任加倍，尤其是要過夜的畢旅」。

針對「老師費用由學生分攤」的質疑，教師指出，隨隊人員的交通、門票、保險及膳宿等費用，原則上是依學校行政經費、出差預算或相關規定辦理，並非單純由學生替老師支付。不過，也有教師透露，部分學校經費補助不足，老師甚至可能需要先行墊付相關支出。

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