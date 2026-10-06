獲教育部核定1831萬元 竹市9校28間廁所將改善

新竹市府推動「新竹好學、安心就學」教育政策，逐年盤點校園老舊設施需求並積極爭取資源。教育部近日核定新竹市「2025-2027年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫（第2批）」，核定學校包括舊社、龍山、水源、三民、建功、陽光國小及培英、建華、富禮國中等共9校28間廁所，整體工程經費（含規畫設計費）逾1831萬元，包含中央特別統籌分配稅款約1465萬元、市府配合款約366萬元。
市長高虹安表示，校園廁所是師生每天頻繁使用的重要生活空間，也是校園環境品質不可忽略的一環。市府近年持續盤點各校需求、爭取中央資源並投入市府配合款，自2023年起至今年4月已挹注逾1億7561萬元（中央款約1億3317萬元、市府配合款逾4244萬元），累計補助42校次、178間老舊廁所改善。
高虹安說，這次核定的9校28間廁所改善，後續將由各校依教育部核定內容及相關規定辦理規畫設計、審查及工程發包等作業，市府將持續掌握各校執行情形，打造更安全、舒適的校園。
教育處指出，老舊廁所整修工程計畫訂有相關排序及核定原則，綜合考量學校既有補助情形、校舍屋齡、設施現況及實際需求，優先改善屋齡20年以上、設備損壞、管線阻塞或通風採光不良的舊廁所，並同步增設無障礙及性別友善廁所。後續各校將參採「台灣校園公廁設計準則」及相關指引辦理規畫設計，並導入通用設計與平權包容理念，全面提升校園如廁環境品質。
舊社國小校長李佳穎表示，校內「籽籽樓」屋齡27年，是一、二年級學生每天學習與生活的重要場域，期盼透過廁所改善，讓孩子在友善環境中安心學習、自在成長；建華國中校長蔡之浩說明，目前校方正進行活動中心1、2樓廁所改善，後續也將辦理感恩樓1至5樓廁所整修翻新，透過優質如廁空間落實美感教育與平權包容，打造通風明亮、安全衛生的校園環境。
市府說，施工期間將妥善規畫工程期程及施工動線，兼顧學校教學作息、師生安全及校園環境品質，在降低施工對教學活動影響的前提下，穩健推進改善工作，讓校園建設回應師生實際使用需求。
2026教育月》邀請您一同關心
教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？
登入後開始簽到
會員來簽到
您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙
您即將前往會員中心
每日打卡送 LINE POINTS 🪙
幸福是讓每個孩子透過教育，找到適合自己的方向快樂成長。新北教育局從即日起至10月18日在市府一樓大廳舉辦「不思議的幸福」教育成果展，以「一個孩子的成長歷程」為主軸，將8年教育成果濃縮為「五座光島」。市長侯友宜今出席開幕式，與教育界代表及家長團體一起點亮「城市的教育配方」，展現新北陪伴孩子適性發展及全齡學習豐碩成果。
銅酸鹽高溫超導體被發現近40年，然而驅動它高溫超導的關鍵機制，至今仍是物理學界懸而未解的難題。清華大學理學院院長牟中瑜與跨國研究團隊首次證實銅酸鹽高溫超導體複雜的「狀態地圖」中，存在一個長期被超導態遮蔽的「量子臨界點」（Quantum Critical Point，QCP），並進一步釐清跨過這個臨界點前後，材料的量子狀態發生什麼改變。
看畫到底要怎麼看？故宮書畫好難懂？國立故宮博物院北部院區將於雙十連假推出「獨具慧眼：美感原則與繪畫欣賞」特展，打破傳統策展思維，從賞析技巧出發，一步步解構經典畫作美的秘方，陪伴觀眾打造自主欣賞藝術作品的「慧眼」。
台中市目前有182所學校、約1000間廁所施工中，施工期長，很多廁所關閉，連附近走廊也封鎖，師生必須繞遠路如廁，教師批評宛如陷入「廁所地獄」。中市教產公會呼籲整建廁所應避開學期中施工，也建議市府整建時規劃教師專用廁所。中市教育局表示，針對建議會納入評估。
嘉南藥理大學藥學系公告今年藥師國家考試結果，第一階段通過率61.17%，高於全國平均31.45%近一倍；第二階段172名應屆畢業生取得藥師資格，通過率近97%。
告別超加工植物肉
逛一圈超市冷藏櫃，五花八門的植物肉排雖然標榜環保與健康，成分表上密密麻麻的添加物和複雜工序，卻常讓注重天然飲食的人下不了手。目前的市售植物肉多半依賴高水分擠壓技術（high-moisture extrusion, HME），得先把黃豆等原料磨碎，經過繁複的化學與物理分離，提煉出純度極高的分離蛋白。
這種「先拆解、再重組」的過程不僅耗能，更把原本天然食材的優勢洗劫一空。以傳統做豆腐為例，濾掉豆渣與乳清的步驟，直接丟失了整顆黃豆將近85%的膳食纖維、23%的蛋白質以及16%的油脂。難道想吃到有肉類咀嚼感的植物蛋白，就非得走上高度精煉的超加工之路嗎？
瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zürich）的團隊，在近期發表的最新研究中給出了令人驚豔的解答：他們完全不加任何化學修飾劑，也不挑掉任何一滴豆渣，直接拿未精煉的「全豆糊」當主角，靠著精巧控制冷凍時的水分子走向，就讓天然豆漿自然生成如同肉絲般一條條排列整齊的立體網絡。
冰晶推土機：讓分子乖乖排隊的物理魔法
這個方法聽起來很神奇，背後的物理機制其實十分優雅，材料科學界稱之為「冰模板法」（ice templating）。
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。