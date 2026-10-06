獲教育部核定1831萬元 竹市9校28間廁所將改善

新竹市府推動「新竹好學、安心就學」教育政策，逐年盤點校園老舊設施需求並積極爭取資源。教育部近日核定新竹市「2025-2027年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫（第2批）」，核定學校包括舊社、龍山、水源、三民、建功、陽光國小及培英、建華、富禮國中等共9校28間廁所，整體工程經費（含規畫設計費）逾1831萬元，包含中央特別統籌分配稅款約1465萬元、市府配合款約366萬元。

市長高虹安表示，校園廁所是師生每天頻繁使用的重要生活空間，也是校園環境品質不可忽略的一環。市府近年持續盤點各校需求、爭取中央資源並投入市府配合款，自2023年起至今年4月已挹注逾1億7561萬元（中央款約1億3317萬元、市府配合款逾4244萬元），累計補助42校次、178間老舊廁所改善。

高虹安說，這次核定的9校28間廁所改善，後續將由各校依教育部核定內容及相關規定辦理規畫設計、審查及工程發包等作業，市府將持續掌握各校執行情形，打造更安全、舒適的校園。

教育處指出，老舊廁所整修工程計畫訂有相關排序及核定原則，綜合考量學校既有補助情形、校舍屋齡、設施現況及實際需求，優先改善屋齡20年以上、設備損壞、管線阻塞或通風採光不良的舊廁所，並同步增設無障礙及性別友善廁所。後續各校將參採「台灣校園公廁設計準則」及相關指引辦理規畫設計，並導入通用設計與平權包容理念，全面提升校園如廁環境品質。

舊社國小校長李佳穎表示，校內「籽籽樓」屋齡27年，是一、二年級學生每天學習與生活的重要場域，期盼透過廁所改善，讓孩子在友善環境中安心學習、自在成長；建華國中校長蔡之浩說明，目前校方正進行活動中心1、2樓廁所改善，後續也將辦理感恩樓1至5樓廁所整修翻新，透過優質如廁空間落實美感教育與平權包容，打造通風明亮、安全衛生的校園環境。

市府說，施工期間將妥善規畫工程期程及施工動線，兼顧學校教學作息、師生安全及校園環境品質，在降低施工對教學活動影響的前提下，穩健推進改善工作，讓校園建設回應師生實際使用需求。

竹市府成功爭取中央核定補助龍山國小改善29年老舊廁所。圖／新竹市府提供

竹市府積極爭取資源改善三民國小廁所排水不良、設備設施老舊問題。圖／新竹市府提供

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