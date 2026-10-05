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基隆暖暖高中赴日本見學14天 返國後辦圓夢成果分享會 建構城市未來

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立暖暖高中獲中央補助，帶領學生前往日本進行14天深度見學，返國後舉辦成果分享會。圖／基市府教育處提供
基隆市立暖暖高中獲中央補助，帶領學生前往日本進行14天深度見學，返國後舉辦成果分享會。圖／基市府教育處提供

基隆市立暖暖高中獲中央補助，帶領學生前往日本進行14天深度見學，返國後舉辦成果分享會。教育處今天表示，希望學生「把世界帶回基隆」，透過見學重新認識家鄉，將所見所學轉化為對城市的關心、思考與行動。

教育處指出，暖暖高中向教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」申請到補助金，辦理「鏡像百年．創生未來：日本近畿見學計畫」，帶領學生前往日本進行14天深度見學，並於10月3日在信義國小舉辦成果分享會。

暖中的見學計畫主題以「森、川、海、都」為主軸，走訪京都、福井、滋賀、三重、和歌山及大阪等地，透過街區走讀、海洋環境觀察、文化保存及城市空間探究，深入學習地方創生、環境永續、文化資產保存與城市治理等議題。

教育處表示，為了深化青年提案與地方實務的連結，成果分享會依海洋永續與生物多樣性、景觀與空間經營及地方文史與社會研究三大主題，邀請產官學界人士出席，回應學生分享，以及對基隆提出的具體建言。

基市府產業發展處長蔡馥嚀、地政處長謝旻成、文化觀光局副局長鄭鼎青，國立海科館研究典藏組組主任陳麗淑、國立海大海洋教育中心主任吳靖國和副教授許瑞峯、吳三連台灣史料基金會董事戴寶村、星濱山工作室負責人林書豪擔任與談人，分別從海洋生態、城市與空間發展、文化保存及地方文史等面向，讓到日本見學學生對話，構建「青年提案、專業回應、城市共思」交流模式。

教育處說，這次計畫的價值，不只在於讓青年「走出去看世界」，更希望學生能「把世界帶回基隆」，這也是國際教育與青年培力的重要精神。暖暖高中近年持續深化與日本姊妹校及地方社區的交流，期待這場成果分享會，不只是旅程的終點，更是青年參與基隆未來的起點。

基隆市立暖暖高中獲中央補助，帶領學生前往日本進行14天深度見學，返國後舉辦成果分享會。圖／基市府教育處提供
基隆市立暖暖高中獲中央補助，帶領學生前往日本進行14天深度見學，返國後舉辦成果分享會。圖／基市府教育處提供

基隆市立暖暖高中獲中央補助，帶領學生前往日本進行14天深度見學，返國後舉辦成果分享會。圖／基市府教育處提供
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基隆市立暖暖高中獲中央補助，帶領學生前往日本進行14天深度見學，返國後舉辦成果分享會。圖／基市府教育處提供
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