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苗栗高中五學子揚威國際 勇奪亞太青年橋牌U21銅牌

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
第26屆亞太橋牌青年錦標賽U21賽事，台灣代表隊勇奪銅牌，終結連續三屆賽事未獲獎牌的紀錄，重返U21頒獎台。圖／苗栗高中提供
第26屆亞太橋牌青年錦標賽U21賽事，台灣代表隊勇奪銅牌，終結連續三屆賽事未獲獎牌的紀錄，重返U21頒獎台。圖／苗栗高中提供

苗栗高中學生揚威國際賽場。近日在中國海南儋州舉行的第26屆亞太橋牌青年錦標賽U21賽事，台灣代表隊勇奪銅牌；代表隊六人陣容中，有五位選手均來自苗栗高中，更在預賽最後一輪面臨高度壓力下，以18比2擊敗新加坡隊，從第五名逆轉挺進前三，重返U21頒獎台。

本屆U21賽事共有台灣、中國、香港、泰國、日本及新加坡等六支國家與地區隊伍參賽。代表隊由苗栗高中邱歆偉、彭哲星、陳子維、吳晉宇、賴子明五位學生及張以諾共六位選手組成，於9月22日啟程前往海南儋州，代表台灣迎接國際賽事挑戰。

經過三階段超級循環賽、共15場預賽的激烈競逐，代表隊在預賽最後一天暫居第五名。由於前四名隊伍積分差距僅在個位數內，最後一輪成為攸關排名的關鍵戰役。

面對實力堅強的新加坡隊，代表隊在14副牌的關鍵對決中頂住壓力，以18比2大比分取勝，成功從第五名逆轉挺進前三，最終以160.3分取得第三名，與第二名僅相差0.6分，摘下本屆U21銅牌。

這面銅牌不僅是選手長期訓練與團隊合作的成果，也延續台灣青年橋牌代表隊的奪牌傳統。過去曾於2015年U20及2018年U21賽事獲得銅牌，此次再次站上頒獎台，也終結連續三屆U21賽事未獲獎牌的紀錄。

對於學生在國際賽場上的表現，苗栗高中校長巫正成表示，六位代表隊選手中有五位來自苗中，最後一輪更以18比2逆轉晉級，展現出沉著與實力。特別要感謝邱教練長期以來的用心指導與辛勞陪伴，這面獎牌得來不易，「恭喜選手，也感謝教練，苗中全體師生都以你們為榮！」

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