頭份建國國中張庭溱養蜂人家經驗化為創作 勇奪建蓁環境文學獎二獎
苗栗縣頭份市建國國中15歲學生張庭溱將與爸爸一起養蜂經驗化為創作「水浸無蜜之島」，參加2026建蓁環境文學獎，評審驚艷讓閱讀者彷彿進入故事現場，勇奪二獎榮譽，成為建蓁環境文學獎開辦三屆最年輕的得獎者，師生引以為榮，張庭溱自我期許持續投入寫作，挑戰更大的舞台。
2026建蓁環境文學獎2022年開辦，以「環境文學」為主題，鼓勵創作者透過散文書寫人與自然、土地，及生態之間的關係，今年徵文收到476件作品，投稿地區涵蓋台灣、中國、香港、澳門、日本、美國、加拿大、荷蘭、馬來西亞、新加坡、越南，及緬甸等地，年齡13歲至83歲，呈現跨世代、跨地域的競爭，張庭溱是三屆以來最年輕的得獎者，二獎獎金10萬元。
張庭溱分享，她並非直接提筆寫作，而是先研究比賽內容與徵文方向，了解今年以環境永續為核心，再從自己的生活經驗尋找可以書寫的題材，想到過去曾與爸爸一起養蜂的經驗，從蜂箱、蜜蜂到周遭的自然環境，讓她思考人與自然究竟存在什麼樣的關係？當環境改變，又會對原本熟悉的生態帶來什麼影響？
張庭溱以水浸無蜜之島為題，從養蜂經驗出發，轉化為文學創作，並把對環境永續的思考放進作品中，過程中，媽媽全程陪伴與指導，從文章架構、內容鋪陳到文字表達反覆修整，張庭溱表示，自己希望不是只寫一篇參賽作品，而是透過故事讓讀者感受到環境與生活之間的關係，獲獎讓自己更有信心，也希望持續投入寫作，將生活中的觀察與感受繼續化為文字，挑戰更大的舞台。
評審回饋認為，水浸無蜜之島最大的特色之一，是能夠把生活情境描寫得十分具體，讓閱讀者彷彿進入故事現場，身歷其境的感受，這也成為張庭溱得獎的重要關鍵。
建國國中校長方麗萍說，孩子不一定要從很大的議題開始創作，很多時候，真正能打動人的，反而是自己曾經親身經歷、觀察與感受過的事情，張庭溱將一段家庭生活經驗轉化成文學作品，讓平凡的生活有了更深的意義，也讓更多人看見國中生的觀察力與創作能量。
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