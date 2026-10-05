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麻豆安業國小「柚子」新校舍啟用 師生睽違2年重返校區

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南麻豆安業國小新校舍啟用，師生睽違2年今重返校園上課，校舍融入在地「文旦」意象為一大特色。記者謝進盛／翻攝
台南麻豆安業國小新校舍啟用，師生睽違2年今重返校園上課，校舍融入在地「文旦」意象為一大特色。記者謝進盛／翻攝

創校逾百年的台南安業國小原有校舍因老舊拆除重建，師生轉往借用紀安國小校園上課，校舍睽違2年完工，師生們今開心重返，市長黃偉哲一早更在新校門口迎接學童祝賀。

教育局指出，安業國小創校逾百年，原有校舍因老舊全案投入總經費1億8145萬元辦理拆除重建，新校舍設置21間教室、12間廁所、7座樓梯及1座無障礙電梯，完善教學及無障礙設施，並以取得建築能效1+級及鑽石級綠建築證書為目標，打造兼顧節能永續與使用需求校園環境。

教育局說明，校舍建築設計融入麻豆在地產業特色，透過「文旦造型樓梯」及「柚子大埕」等空間呈現在地文化意象，同時保留校園百年老樹與校友記憶角落，讓新校舍與校園歷史相互連結，延續師生及校友對學校的情感。

台南市長黃偉哲、立委郭國文、市議員陳秋宏、吳通龍及市議員參選人尤淨寬等人今一早前往校園開心迎接師生，黃偉哲指出，此次校舍重建投入逾1.8億元，感謝中央、立法院及地方議會共同支持，讓工程順利完成。他也期盼新的教學大樓提供孩子更好學習環境，提升教學與學習成效。

安業國小校長陳宏吉表示，感謝市府挹注經費，以及教育局、紀安國小在安置期間的協助，讓師生順利度過校舍重建階段。此次重返校園象徵學校「活力、成長、感恩」的願景持續扎根，未來將結合新校舍與特色團隊，營造良好學習環境。

台南麻豆安業國小新校舍啟用，師生睽違2年今重返校園上課，市長黃偉哲（左）等人開心簽名。記者謝進盛／翻攝
台南麻豆安業國小新校舍啟用，師生睽違2年今重返校園上課，市長黃偉哲（左）等人開心簽名。記者謝進盛／翻攝

台南麻豆安業國小新校舍啟用，師生睽違2年今重返校園上課，校舍融入在地「文旦」意象為一大特色。記者謝進盛／翻攝
台南麻豆安業國小新校舍啟用，師生睽違2年今重返校園上課，校舍融入在地「文旦」意象為一大特色。記者謝進盛／翻攝

台南麻豆安業國小新校舍啟用，師生睽違2年今重返校園上課，校舍融入在地「文旦」意象為一大特色。記者謝進盛／翻攝
台南麻豆安業國小新校舍啟用，師生睽違2年今重返校園上課，校舍融入在地「文旦」意象為一大特色。記者謝進盛／翻攝

台南麻豆安業國小新校舍啟用，師生睽違2年今重返校園上課，地方各界前往祝賀。記者謝進盛／翻攝
台南麻豆安業國小新校舍啟用，師生睽違2年今重返校園上課，地方各界前往祝賀。記者謝進盛／翻攝

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