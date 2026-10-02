從國小玩無人機到國中寫程式 新北達觀科技中心啟用

新北市首座橫跨國中小學制的「達觀自造教育及科技中心暨無人機中心」今天正式啟用，該中心以海、陸、空無人載具、玩具設計及綠色能源科技為特色，從國小無人機操作課程起步，延伸至國中進一步學習機電整合、程式設計與AI應用，讓孩子在動手實作中探索新時代的重要技術，也看見未來更多的學習與發展可能。
啟用活動以無人機群飛揭開序幕，多架無人機依預先編寫程式完成編隊飛行；現場還有國小部學生操控刷球機進行競速與攻防，國中部學生則進一步挑戰難度更高的F9A-B無刷球機賽事。
達觀國中小校長林才乂表示，從國小到國中，學生在同一座科技中心接觸不同層次的實作挑戰，隨著學習階段逐步深入，展現跨學制課程循序銜接的特色，未來亦將成立新北無人機足球聯盟，讓新北市每一個區域都有跨學制的無人機足球聯盟基地，使專精無人機的孩子在地就學，並有最好的師資與設備，培育新北市的優秀學子。
教育局長張明文表示，新北持續建構無人機教育發展體系，透過科技中心辦理教師研習、學生營隊及課程研發，將科技教育資源向各校擴散；技術型高中則由新北高工、瑞芳高工、淡水商工、穀保家商及莊敬工家等5校開設無人機相關課程，讓學生從國小接觸、國中深化，一路銜接技職專業學習。
教育局指出，新北市無人機教育已累積具體成果，日前舉辦的「第三屆臺灣科技教育盃新北地區公開賽」，創下全國無人機競賽參與人數最多紀錄。2025學年度另辦理逾20場無人機教師研習、超過200位教師參與，並開設16場課程及體驗營隊，吸引逾320位學生參加。未來將以全市11所自造教育及科技中心為區域基地，規劃設置無人機足球練習場地，並逐步將無人機操作、運算思維及程式設計融入K-12課程模組，擴大學生接觸科技教育的機會。
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