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簡舒培再爆吃完營養午餐12人不適 蔣萬安：疑諾羅病毒或腸胃型感冒

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午赴議會教育委員會送水果致意。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今天下午赴議會教育委員會送水果致意。記者林佳彣／攝影

北市營養午餐再傳食安疑慮，民進黨議員簡舒培今爆文山區某國小9月23日供應包含小卷，餐後傳出12名學生身體不適、多人就醫。市長蔣萬安今回應，目前掌握11名孩子身體不適，醫師初步判斷疑似諾羅病毒或腸胃型感冒；教育局公布小卷檢驗結果「均屬正常」。

蔣萬安下午赴議會教育委員會送水果致意前，被問及文山區學校營養午餐一事。他說，景興國小目前掌握11名孩子身體不適，醫師初步評估判斷，疑似是諾羅病毒或腸胃型的感冒，也有些孩子腸胃不適。但第一時間教育局、衛生局即刻採樣送驗，市府就等採樣送驗的結果。學校方持續地關注孩子身體狀況，也會給予各方面協助。

教育局嚴正澄清，日前送驗的同批號小卷食材檢驗報告已出爐，結果「均屬正常」。該批食材除供應金華國中外，也供應民族國小、景興國小等多所學校，相關指控應回歸科學證據與事實，勿再以未經證實的說法造成恐慌。

教育局說，校方9月24日接獲通報，同一樓層共有12名師生陸續反映身體不適，包括11名學生及1名教師。經醫師評估，多為疑似流行性腸胃型感冒、諾羅病毒、消化不良等情形，相關師生已於9月29日全數康復。

教育局表示，校方接獲通報後第一時間啟動應變處理，完成校安及衛生局通報；教育局基於審慎原則，立即會同衛生局進行留樣檢體採樣、疫調及供餐場域稽查。經查，景興國小由團膳中央廚房供餐，同一廚房供應的其他3所學校均未接獲師生身體不適情形。

衛生局9月24日上午約11時30分派員前往景興國小廚房稽查環境衛生，針對撈菜網生鏽等缺失，已當場開立限期改善單；並採集工作人員手部檢體、前一日（23日）午餐留樣檢體、撈菜網及烹煮鍋具等送驗。後續屆期複查如仍不符合規定，將依違反食安法第8條及第44條規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

在校園防疫及環境維護方面，校方9月24日上午即針對身體不適班級所在區域及鄰近廁所全面清消，放學後再執行全校深度消毒，並由各班導師持續掌握師生健康狀況。

教育局強調，校園食安與師生健康是最重要的原則，後續將持續追蹤衛生局檢驗結果，並視結果依契約規定辦理後續處置，同時加強健康監測、衛教宣導及供餐管理，嚴格把關校園食品安全。

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