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8年100校通學廊道達標！侯友宜視察三峽安溪國中 持續打造人本宜居城市

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市三峽區安溪國中周邊人行環境，透過陸橋拆除、設施整併等方式優化通學環境，也是新北8年完成第100校的通學廊道，並融入三峽「陶板、溪流」意象，充滿在地特色。圖／新北市工務局提供
新北市三峽區安溪國中周邊人行環境，透過陸橋拆除、設施整併等方式優化通學環境，也是新北8年完成第100校的通學廊道，並融入三峽「陶板、溪流」意象，充滿在地特色。圖／新北市工務局提供

新北市「通學廊道安全改善計畫」8年100所學校達標。侯友宜市長今天前往已完工的三峽區安溪國中視察，見證第100所通學廊道完成改善；侯友宜表示，城市建設要從市民所需做起，尤其孩子每天走的通學路更要安全友善，如今目標達成，不僅寫下重要里程碑，也代表市府對學童通學安全承諾的落實，未來通學廊道延伸至校園周邊生活圈，持續打造新北成為友善人本的宜居城市。

侯友宜強調，「通學廊道改善計畫」是他上任以來的重要政策，學童能行走在舒適安全的環境。市府自8年前開始推動，原訂8年完成80校，進一步提升目標至100校，而今工務局端出亮麗成績單，肯定工務局與各局處合作發揮團隊精神共同努力，讓市民共享優質安全的人行空間。

工務局長馮兆麟指出，改善計畫推動至今累計投入約18億元，其中46案爭取中央補助約6.5億元，改善總長度達43.8公里，每日受惠師生近17萬人。今年已陸續完成安溪國中、頭前國中、三芝國小、永福國小、新北特教學校及育英國小等6校。

他表示，擴大推動通學區示範計畫，市府亦已規劃板橋與蘆洲2處「通學區示範計畫」，將改善範圍由單一學校擴大至校園周邊生活圈。

新北市養工處長鄭立輝說明，安溪國中改善長度約420公尺，透過拆除陸橋、整併設施及優化樹穴，人行道淨寬達1.5公尺無障礙標準。安溪國中通學廊道鋪面設計更融入三峽「陶板」與「溪流」意象，融入在地文化，煥然一新，搭配造型壓花瀝青與街道家具，打造具在地特色且優質安全的步行環境。

新北市「通學廊道安全改善計畫」8年100所學校達標。市長侯友宜今天前往已完工的三峽區安溪國中視察，見證第100所通學廊道完成改善。記者王長鼎／攝影
新北市「通學廊道安全改善計畫」8年100所學校達標。市長侯友宜今天前往已完工的三峽區安溪國中視察，見證第100所通學廊道完成改善。記者王長鼎／攝影

新北市「通學廊道安全改善計畫」8年100所學校達標。市長侯友宜今天前往已完工的三峽區安溪國中視察，見證第100所通學廊道完成改善。記者王長鼎／攝影
新北市「通學廊道安全改善計畫」8年100所學校達標。市長侯友宜今天前往已完工的三峽區安溪國中視察，見證第100所通學廊道完成改善。記者王長鼎／攝影

新北市三峽區安溪國中周邊人行環境，透過陸橋拆除、設施整併等方式優化通學環境，也是新北8年完成第100校的通學廊道。圖／新北市工務局提供
新北市三峽區安溪國中周邊人行環境，透過陸橋拆除、設施整併等方式優化通學環境，也是新北8年完成第100校的通學廊道。圖／新北市工務局提供

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