計畫趕不上變化…去不成帛琉國慶日 博嘉實小改拍影片跨海暖獻祝福

昨天是帛琉共和國國慶日，台北市博嘉實驗國民小學原本受邀共襄盛舉，但不巧姐妹校放假，化身「小小外交官」的學生們改以台帛交流為主題的影片跨海獻上祝福。校方說，預計明年會安排時間持續見面交流，帛琉夥伴也在確認相關資源，希望有一天來博嘉實小交流。

博嘉實小去年與帛琉Meyuns Elementary School（音譯：梅恩斯小學）締結姐妹校，雙方也以卡片、線上的方式慶祝兩國國慶。校方說，原本今年約定好要實體見面慶祝，也受邀參與10月1日帛琉國慶，但因梅恩斯小學放假，因此博嘉實小全體250位師生特別製作影片線上祝福。

校方表示，台灣與帛琉同為太平洋的一分子，不僅共享海洋環境，也在教育、文化與永續發展等面向持續交流。此次國慶祝福延續跨海情誼，讓孩子將課堂所學轉化為實際表達，在準備與錄製過程中，練習理解不同文化、尊重彼此差異，也學習自信地向世界介紹自己；孩子以英文一句句真摯問候，將對帛琉朋友的關心與祝福傳向遠方。

博嘉實小認為，外交不只存在於國家之間，也可以從一句友善的問候、一次用心的理解開始。學校期盼學生從在地出發、放眼世界，在真實交流中培養文化理解、溝通表達與全球公民素養，成為能尊重多元、關心環境並勇敢與世界對話的未來公民。期待台帛友誼持續深化，讓兩地孩子在交流與學習中攜手成長。

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