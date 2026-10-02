老師難為！剛開學家長就帶孩出國3週 返台課業跟不上找校長求補課

教師節才剛過，有網友在Threads曝光一起學生在開學後沒幾天，就被家長安排出國長達3週的補課事件。網友表示，儘管老師事前曾與家長溝通，擔心孩子長時間缺課可能跟不上學校進度，也建議是否能將旅遊安排在寒暑假期間，不過家長仍堅持原定行程，讓師長相當無奈。

未料該名在一開學就請假三週的學生返台後，因課程進度嚴重落後，導致該生學習壓力大，爾後家長竟直接向校長反映此事，最後由校長要求老師，每天放學後替學生補課，讓發文者直呼「老師真的好辛苦、很委屈」、「難怪好的老師越來越少，只要大學畢業就能當老師！那孩子們真的有未來嗎？」

原PO表示，老師在事前已經提醒過缺課可能造成的影響，家長最終仍選擇讓孩子在學期中出國，返校後卻由老師承擔補救教學的責任，網友見文紛紛感嘆，若教育現場長期出現類似情形，恐怕會增加教師負擔。

也有網友為教師抱不平，質疑校長「太差勁了吧！」為何能決定讓教師為出國缺課的學生補課，有人笑酸：「校長自己幫他補課啊！」認為既然是家長做出的旅遊安排，就不應將後續補課責任全轉嫁給第一線教師。

另有網友分享自身經驗，表示過去曾讓孩子在上學期間赴美一個月，事前請老師提供每週課程進度，孩子在海外自行安排學習、完成作業，返台後再直接參加期末考，認為「出國後的一切學習，本該是家長和學生自身的責任」。

也有教師或家長分享，類似情況並非個案。有網友表示，過去曾遇到家長固定在每週一替孩子請假，偏偏週一又有重要的數學課，孩子原本學習程度就不理想，長期缺課後，家長反而要求導師利用課後時間補強；若老師不配合，就整天雞蛋裡挑骨頭找小事投訴老師，「甚至會在聯絡簿貼政府說收班費違法的新聞警告老師，多一事不如少一事，老師最後也只得屈服。」

對於如何處理學生學期中長時間請假，有網友認為，政府及學校應建立更明確的規範，例如家長若選擇在上課期間帶孩子出國，就應事先了解缺課造成的學習責任與後續安排，避免返校後再要求教師額外補課。

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