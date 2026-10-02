失色的舞台！彈一手好琴卻無琴可彈 扶輪公益網一架鋼琴傳溫馨

雲林縣北港高中學生自主學習苦於有場地無鋼琴，只能以錄影方式代替實體演出，扶輪公益網得知，今天一口氣捐贈三架鋼琴給北港高中和巨人中學，為音樂教學添利器，尤其北港高中啟用不久的表演廳，今天送來了一架新鋼琴，榮獲音樂縣賽金牌的學生馬上獻奏一曲，優揚旋律迴盪校園，溫馨傳愛。

北港高中校長江耀淇指出，北港高中新建的美術館，擁有影音設備完善的展演廳，是學生各種才藝自主學習發表成果的新舞台，卻少了一架鋼琴，當學生需要鋼琴演奏或成果發表，雖有了好場地卻苦無鋼琴可彈，現場演奏「失聲」，只能靠錄影方式代替實體演出，總失去那麼些臨場感，實為美中不足。

江耀淇說，正當師生愁困無琴可彈，好琴手也無法在音樂廳大顯身手之際，適逢扶輪公益網釋出捐贈鋼琴機會，師生欣悅，即上網申請並經扶輪社委員王少均媒合成功，促成這項鋼琴捐贈美事，同時感謝扶輪社友林依如、王宗仁、張依舒、王柏羽、陳映蓉協助鋼琴運費和調音費。

今天由公益網主委王宗仁親自將新鋼琴送抵北港高中，並舉行簡單捐贈儀式，師生欣悅不已，榮獲全縣音樂大賽金牌的陳韻如，馬上獻奏一曲優揚的名曲，美妙樂曲贏得全場喝采，幾位扶輪社幹部連稱稱讚，並說送這部鋼琴送得真值得。

王宗仁表示，公益網近年公益捐助達4萬多筆，總金額達1億7千多萬元，鋼琴也是其中項目之一，今天也同步捐贈兩架鋼琴給北港巨人中學，期待透過鋼琴美妙的音樂，傳遞師生彼此關懷，也為無琴可練的學生提供演練舞台，盡情發揮展現學習成果。

北港高中新建藝術大樓的展演廳沒有鋼琴，學生成果表演只能靠自己錄影發表，美中不足，扶輪公益網送來一架新鋼琴，冠軍琴手陳韻如馬上獻奏一曲，以美妙樂曲答謝扶輪社。記者蔡維斌／攝影

北港高中新建藝術大樓的展演廳沒有鋼琴，學生成果表演只能靠自己錄影發表，美中不足，扶輪公益網送來一架新鋼琴，師生欣悅不已。記者蔡維斌／攝影

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