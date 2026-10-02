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台東國中小參賽再加碼 新增團隊膳費每人最高千元

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府持續加碼支持國中小學生參加各項競賽，新增團隊膳費補助，每名參賽隊職員最高補助1000元，減輕學校及帶隊師長參賽期間的負擔。圖／台東縣政府提供
台東縣政府持續加碼支持國中小學生參加各項競賽，新增團隊膳費補助，每名參賽隊職員最高補助1000元，減輕學校及帶隊師長參賽期間的負擔。圖／台東縣政府提供

台東縣政府持續加碼支持學生參加全國競賽，繼提高參賽膳雜費、住宿費及績優選手訓練補助後，日前再修正國中小競賽經費補助規定，新增「團隊膳費」補助，依實際參賽隊職員人數計算，每人最高補助1000元，減輕學校帶隊參賽的經費負擔。

縣府教育處表示，此次新增的團隊膳費，適用於教育部指定升學盃賽、國手選拔賽、全國運動會、全國中等學校運動會等國中小體育、藝文及科技類重要競賽；球類聯賽則以最優級組參賽隊伍為限。補助對象包括參賽學生及隨隊教練、指導老師等隊職員，依實際參賽人數核算，每人最高1000元。

縣府指出，選手及指導教師為備戰各項賽事，平時投入不少訓練時間，過去縣府已陸續調高全國性運動及藝文、科技競賽的膳宿補助，此次再增加團隊膳費，希望讓學校在外出比賽期間，能有更充足的經費安排團隊用餐，也減輕帶隊師長的負擔。

縣長饒慶鈴表示，縣府以穩健財政為基礎，持續將資源投入教育及人才培育，從學生平日訓練到外出參賽，逐步完善相關支持措施，讓台東學子能安心準備、專注比賽。

她指出，今年雜誌縣市總體暨永續競爭力調查中，台東在「地方財政」及「治理永續」項目均獲評為全台第一。她說，財政管理的成果最終仍要回到鄉親及下一代身上，縣府希望透過穩健財政，逐步增加教育及人才培育資源。

教育處長蔡美瑤說明，這次團隊膳費是現有參賽膳宿補助之外的新增補助，將學生及隨隊人員一併納入，讓學校能更彈性安排參賽期間的團隊膳食。縣府未來也將持續支持運動、藝文及科技等不同領域的學生，讓台東學子有更多機會參與全國性競賽，累積經驗、展現所長。

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