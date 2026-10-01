油桐花種子形似杏仁…14名國中生誤食幸無大礙 蔣萬安說明後續處理

陽明山私立華興中學今發生14名國中生，疑誤食油桐花果實後身體不適送醫。台北市長蔣萬安今晚出席青商之友後援會成立，對於後續學生的狀況，蔣說，總共有14位孩子誤食，第一批6位孩子送到醫院之後，院方目前說並沒有大礙；另外8位孩子是預防性送醫，校方也都持續追蹤關懷。

蔣萬安表示，教育局也在第一時間到學校了解、關心孩子的健康狀況，學校方也協助家長，後續包括醫療保險的相關事宜，也做了全校相關的宣導。

今天這起誤食意外，據了解，是學生是在下課時間，看見油桐花種子，因為形狀與杏仁相似幾人好奇嘗試後出現身體不適情況，消防局指出，中午12時36分獲報後前往，幾人意識清醒，分送新光、榮總。

台北市長蔣萬安今天晚間出席青商之友後援會成立。記者林麗玉／攝影

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