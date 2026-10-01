油桐花種子形似杏仁…14名國中生誤食幸無大礙 蔣萬安說明後續處理

陽明山私立華興中學今發生14名國中生，疑誤食油桐花果實後身體不適送醫。台北市長蔣萬安今晚出席青商之友後援會成立，對於後續學生的狀況，蔣說，總共有14位孩子誤食，第一批6位孩子送到醫院之後，院方目前說並沒有大礙；另外8位孩子是預防性送醫，校方也都持續追蹤關懷。
蔣萬安表示，教育局也在第一時間到學校了解、關心孩子的健康狀況，學校方也協助家長，後續包括醫療保險的相關事宜，也做了全校相關的宣導。
今天這起誤食意外，據了解，是學生是在下課時間，看見油桐花種子，因為形狀與杏仁相似幾人好奇嘗試後出現身體不適情況，消防局指出，中午12時36分獲報後前往，幾人意識清醒，分送新光、榮總。
雲林縣免費營養午餐才剛上路尚未滿月，北港鎮國中、小的營養午餐傳出疑似使用過期氣泡水。縣議員蔡孟真今天開記者會，要求縣府查明供餐廠商責任，並釐清食材登錄及異常通報是否出現漏洞。據了解，這批氣泡水是由一所國中的中央廚房統一配送，目前已知有兩所國小共23位學生喝下肚。
北市仁愛國中校園整體改建工程今天動土，台北市長蔣萬安出席典禮時表示，市府預計投入23億元，興建地上5層教學大樓及地下3層停車場，並結合STEAM教學場域、雙層圖書館及社區關懷據點，打造兼顧師生學習與周邊社區需求的全新校園。
陽明山私立華興中學今發生14名國中生，疑誤食油桐花果實後身體不適送醫。台北市長蔣萬安今晚出席青商之友後援會成立，對於後續學生的狀況，蔣說，總共有14位孩子誤食，第一批6位孩子送到醫院之後，院方目前說並沒有大礙；另外8位孩子是預防性送醫，校方也都持續追蹤關懷。
華興中學14名學生誤食油桐果實，身體不適，4人送台北榮總、10人送新光醫院，誤食量約半顆至8顆，出現腹痛嘔吐等，屬於輕症...
華興中學有14名國中生誤食油桐花果實，身體不適，緊急分送鄰近華興中學的新光醫院、台北榮總。校方證實，學生誤把油桐花果實當成杏仁果實。新光和北榮表示，學生誤食油桐花籽顆數在半顆到八顆不等，食用較多者需住院觀察，其餘治療後返家。
「不太清楚，這樣子到底好不好？」一名家長近日在臉書社團「家有國中生」分享兒子的生活，引發不少網友討論。原PO表示，家中兒子目前就讀國三，興趣十分廣泛，喜歡花藝、古箏，也喜歡欣賞古董陶瓷、書法及國畫，未來甚至已經有意朝高職園藝相關領域發展。不過，讓家長感到猶豫的是，孩子正值升學階段，房間裡「沒有任何一本理科的書」，大部分時間幾乎都投入自己的興趣。
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