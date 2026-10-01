台南某國中學生玩耍誤踩防狼噴劑 7人不適送醫

「不太清楚，這樣子到底好不好？」一名家長近日在臉書社團「家有國中生」分享兒子的生活，引發不少網友討論。原PO表示，家中兒子目前就讀國三，興趣十分廣泛，喜歡花藝、古箏，也喜歡欣賞古董陶瓷、書法及國畫，未來甚至已經有意朝高職園藝相關領域發展。不過，讓家長感到猶豫的是，孩子正值升學階段，房間裡「沒有任何一本理科的書」，大部分時間幾乎都投入自己的興趣。

2026-10-01 15:51