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台南某國中學生玩耍誤踩防狼噴劑 7人不適送醫

中央社／ 台南1日電

台南市某國民中學學生今天在教室玩耍誤踩防狼噴劑，氣體噴出，造成7名學生不適、預防性送醫。台南市政府教育局表示，送醫學生身體狀況穩定，班級恢復正常上課。

南市府消防局上午11時38分獲報，消防、救護人員立刻趕往將學生送醫，7人生命徵象穩定，意識清醒。

據消防局初步調查，當時學生玩耍，不小心踢到同學帶的防狼噴劑，7名學生送醫，1名教師稍微休息後未送醫。

教育局告訴中央社記者，學校當下立即啟動應變機制，疏散班級學生到通風良好處，打開教室門窗對流，加速氣體發散，未來將落實校園安全管理與物品攜帶規範，提醒學生如果有攜帶類似物品需求，應妥善保管及依規定申請，避免意外發生。

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