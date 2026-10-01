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北市仁愛國中改建投入23億元 400汽機車格兼顧居民需求
北市仁愛國中校園整體改建工程今天動土，台北市長蔣萬安出席典禮時表示，市府預計投入23億元，興建地上5層教學大樓及地下3層停車場，並結合STEAM教學場域、雙層圖書館及社區關懷據點，打造兼顧師生學習與周邊社區需求的全新校園。
仁愛國中創校逾60年，音樂班也已深耕逾40年，也是台北市首所完成STEAM課程認證的學校，學校即將迎來64周年校慶。改建規畫新校舍，除設置一般教室及專科教室，也將結合實驗室、實作空間與數位教學需求，打造完整的STEAM教學基地。
另外，規畫可容納2萬冊藏書的雙層圖書館，提供學生嶄新的閱讀空間。地下3層則規畫近400格汽機車停車位，校舍內也將設置社區關懷據點，校園建設不只服務師生，也能回應周邊居民需求。
「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子。」蔣萬安指出，投資教育就是投資台北的未來。上任後，市府每年投入至少40億元推動老舊校舍改建，今年更增加至57億元，目前累計推動43案校舍改建。
蔣萬安指出，市府照顧孩子權益、改善教學環境的腳步不會停歇。除了持續推動老舊校舍改建，也透過減輕導師授課節數、增加專責行政人力及心理諮商服務，並逐年調降班級人數，朝國小每班25人、國中每班26人的目標推進，讓老師能更專注教學，也讓每一位孩子都能獲得更完善的照顧。
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