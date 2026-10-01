北市14國中生誤把油桐花果實當杏仁 收治醫院曝「最多吃8顆」需住院

華興中學有14名國中生誤食油桐花果實，身體不適，緊急分送鄰近華興中學的新光醫院、台北榮總。校方證實，學生誤把油桐花果實當成杏仁果實。新光和北榮表示，學生誤食油桐花籽顆數在半顆到八顆不等，食用較多者需住院觀察，其餘治療後返家。

台北榮總臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌說，油桐花果實需要剝開後才會看到油桐子，有點像堅果，孩子應該因為好奇而誤食；吃下約半小時後，身體就會不適，主要因為油桐子內有油桐酸、油脂等成分，會造成腸胃不適、嘔吐、肚子痛等，一般而言毒性並不強，除非吃得比較多，症狀才會比較明顯。

中毒學生有10名送至新光醫院，新光醫院小兒科主治醫師秦家翊說明，學生攝入油桐子1至7顆不等，出現惡心、腸胃道不適，其中一位嘔吐，目前病情均已改善，可正常進食，10名學生經點滴輸液治療、血液檢驗確認、飲食衛教後，已陸續出院。

台北榮總收治4位患者，食入最多者吃了8顆油桐子。台北榮總副院長李偉強指出，患者多出現腸胃道症狀，包括胃痛、惡心等，治療方式係要求患者空腹勿進食，並施打點滴觀察，病況目前全數穩定，可陸續出院返家。對於攝入較多油桐花籽的病人，需留置醫院住院觀察1至2日。

李偉強透露，這不是醫院第一次處理這類油桐花籽中毒病人。楊振昌表示，目前沒有特殊治療方式，主要依症狀給予支持性治療，症狀較明顯者可能需要住院觀察。

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