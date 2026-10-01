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北市14國中生誤把油桐花果實當杏仁 收治醫院曝「最多吃8顆」需住院

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真／台北即時報導
陽明山的華興中學今傳出多名國中生疑誤食油桐花果實後身體不適送醫，校方證實學生誤把油桐花果實當成杏仁果實誤食，出現腹部不適，送醫後並無大礙，家長、老師也都到場陪同。示意圖。聯合報系資料照
陽明山的華興中學今傳出多名國中生疑誤食油桐花果實後身體不適送醫，校方證實學生誤把油桐花果實當成杏仁果實誤食，出現腹部不適，送醫後並無大礙，家長、老師也都到場陪同。示意圖。聯合報系資料照

華興中學有14名國中生誤食油桐花果實，身體不適，緊急分送鄰近華興中學的新光醫院、台北榮總。校方證實，學生誤把油桐花果實當成杏仁果實。新光和北榮表示，學生誤食油桐花籽顆數在半顆到八顆不等，食用較多者需住院觀察，其餘治療後返家。

台北榮總臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌說，油桐花果實需要剝開後才會看到油桐子，有點像堅果，孩子應該因為好奇而誤食；吃下約半小時後，身體就會不適，主要因為油桐子內有油桐酸、油脂等成分，會造成腸胃不適、嘔吐、肚子痛等，一般而言毒性並不強，除非吃得比較多，症狀才會比較明顯。

中毒學生有10名送至新光醫院，新光醫院小兒科主治醫師秦家翊說明，學生攝入油桐子1至7顆不等，出現惡心、腸胃道不適，其中一位嘔吐，目前病情均已改善，可正常進食，10名學生經點滴輸液治療、血液檢驗確認、飲食衛教後，已陸續出院。

台北榮總收治4位患者，食入最多者吃了8顆油桐子。台北榮總副院長李偉強指出，患者多出現腸胃道症狀，包括胃痛、惡心等，治療方式係要求患者空腹勿進食，並施打點滴觀察，病況目前全數穩定，可陸續出院返家。對於攝入較多油桐花籽的病人，需留置醫院住院觀察1至2日。

李偉強透露，這不是醫院第一次處理這類油桐花籽中毒病人。楊振昌表示，目前沒有特殊治療方式，主要依症狀給予支持性治療，症狀較明顯者可能需要住院觀察。

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