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媽憂心國三兒沉迷花藝古箏「沒一本理科書」 網讚：真正找到志向

聯合新聞網／ 綜合報導
一名母親透露國三的孩子喜愛花藝、古箏，也喜歡欣賞古董陶瓷、書法及國畫，房間裡沒有一本理科書。示意圖／ingimage
一名母親透露國三的孩子喜愛花藝、古箏，也喜歡欣賞古董陶瓷、書法及國畫，房間裡沒有一本理科書。示意圖／ingimage

「不太清楚，這樣子到底好不好？」一名家長近日在臉書社團「家有國中生」分享兒子的生活，引發不少網友討論。原PO表示，家中兒子目前就讀國三，興趣十分廣泛，喜歡花藝、古箏，也喜歡欣賞古董陶瓷、書法及國畫，未來甚至已經有意朝高職園藝相關領域發展。不過，讓家長感到猶豫的是，孩子正值升學階段，房間裡「沒有任何一本理科的書」，大部分時間幾乎都投入自己的興趣。

從原PO分享的照片來看，男孩的房間布置簡潔雅致，書桌上除了書法、藝術相關物品，也有一些收藏，整體呈現濃厚的古典與文藝氣息。貼文曝光後，不少網友反而認為，孩子能在國中階段就找到真正願意投入的興趣，並不是需要擔心的事。

有網友直言，「很早能找到自己喜歡、有興趣也願意鑽研的孩子不多，真的很幸福」，也有人認為「行行都可出狀元」，重點不在選文科或理科，而是孩子是否願意持續投入、鑽研專業。不過，也有網友提醒，園藝並不只有種花、插花，還包括庭園景觀設計、會場布置等不同領域，若有志往這方面發展，可以提前了解相關科系及未來就業方向。

也有人分享自身經驗，認為「興趣不一定能當飯吃」，真正進入職場後，除了能力與作品之外，還必須思考「能不能做出客戶願意付錢的東西」。因此，與其單純追求興趣，不如讓孩子在探索喜好的同時，也逐步了解產業需求及實際工作內容。

不少網友也對國三男孩具有「老靈魂」的興趣讚不絕口。有人形容其「氣質底蘊」難得，也有人認為在3C產品及短影音充斥的環境下，一名國中男孩願意花大量時間接觸花藝、書法、國畫、古董與古箏，反而顯得相當特別。

其中一名曾接觸藝術史、藝術管理及拍賣相關工作的網友，建議原PO的孩子能考慮選讀藝術史、藝術管理等大學科系，甚至往國際拍賣行、美術館或畫廊發展；也有人提到，若選擇高職，未來仍可繼續讀科技大學，不必把高中職視為人生終點。

不過，也有一派網友提醒，興趣明確並不代表基礎學科可以完全放棄。一名網友認為，國一到國三仍是建立基礎能力的重要階段，即使未來走藝術、園藝或其他專業領域，基本課業仍應維持一定程度，「有AI後，將來也不一定都是理科當道，但基礎不能偏廢」。

還有家長分享自家孩子同樣有濃厚的古典興趣，例如喜歡竹簡、折扇、唐詩、歷史及古箏，認為孩子能找到自己的興趣與專業，未來只要「能養活自己就很好」。但也有人則提醒，如果未來有出國深造的打算，英文及基本學科能力仍相當重要。

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