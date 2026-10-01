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玫瑰墓樂團中正大學開唱 用生命故事陪青少年面對困境

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
玫瑰墓樂團昨在中正大學開唱，用生命故事陪青少年面對困境。圖／嘉義縣政府提供
玫瑰墓樂團昨在中正大學開唱，用生命故事陪青少年面對困境。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府攜手扶輪社引導青少年珍愛生命、拒毒反霸凌，以搖滾樂唱生命故事，嘉義陽光扶輪社昨在國立中正大學舉辦「玫瑰墓樂團—音愛生命搖滾音樂會」，帶領嘉義地區師生從歌曲中認識生命的遺憾、選擇與希望，讓生命教育以更貼近青少年的方式走進校園。

玫瑰墓音樂會由嘉義陽光扶輪社主辦，國際扶輪3470地區攜手嘉義縣政府、中正大學、嘉義縣新港愛鄉慈善會等單位共同推動，開放家長及民眾免費參加。玫瑰墓樂團由蘇世揚醫師帶領，將急診第一線接觸到的生命故事轉化為歌曲，透過搖滾樂分享生命中的失落、抉擇與希望。

教育處副處長顏廷育表示，青少年除了面對課業壓力，也可能遭遇人際關係、校園霸凌、毒品誘惑及情緒困擾等問題，縣府持續推動校園安全、學生輔導、生命教育及反毒教育，並強化家庭、學校與社會支持系統，希望讓孩子在遇到困難時能找到求助管道。

國際扶輪3470地區總監林正超說，希望整合教育、醫療及公益資源，以青少年熟悉的音樂形式傳遞生命教育理念。主委李淑芬指出，音愛生命服務計畫希望用孩子願意聽、願意感受的方式談生命，讓青少年面對困境時多一分思考，也知道遇到問題時可以勇敢求助。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

玫瑰墓樂團昨在中正大學開唱，用生命故事陪青少年面對困境。圖／嘉義縣政府提供
玫瑰墓樂團昨在中正大學開唱，用生命故事陪青少年面對困境。圖／嘉義縣政府提供

玫瑰墓樂團昨在中正大學開唱，用生命故事陪青少年面對困境。圖／嘉義縣政府提供
玫瑰墓樂團昨在中正大學開唱，用生命故事陪青少年面對困境。圖／嘉義縣政府提供

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