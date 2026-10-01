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縣長卸任前1億5千萬大禮包 彰化田尾國中動工拆建新生樓
彰化縣田尾國中新生樓使用近一甲子，修修補補頗為老舊，縣政府今舉行拆除重建工程，將興建18間現代化教室，其中6間作為科技教育中心，結合遊學中心和食農教育服務北斗區、田中區的國中小學，提供學習與實作空間。
縣政府斥資1億5550萬多元拆除重建田尾國中新生樓，縣長王惠美主持動土典禮並表示，田尾國中新生樓民國56年興建至今，陪伴田尾鄉學子成長，隨著校舍逐漸老舊，縣府投入1億5550萬餘元縣款進行拆除重建工程，預計117年底前完工，給田尾國中師生安全、舒適且符合現代教學需求的學習環境。
田尾國中校長周昌憲說，他曾在田尾國中執教11年，回來擔任校長滿一任，新生樓拆除重建工程不僅是學校改建的最後一哩路，也是他教育職涯最重要一件事，他將全力以赴完成。
縣議員劉淑芳代表北斗區縣議員致詞表示，田尾國中是她的母校，自從周昌憲民國112年到任，積極規劃拆除重建新生樓這幢老舊校舍，如今不僅實現願望，也為田尾學子打造更好的學習空間，當然更要感謝縣長王惠美及縣府團隊、縣議會、家長會與地方各界長期支持田尾國中。
周昌憲說，重建後的新生樓規畫18間教室，其中6間作為「田尾科技中心」，提供北斗區、田中區國中小學生的自造中心科技實做與體驗，及教師的學習與研究，田尾國中又是遊學中心、食農教育的學校，科技創新與鄉土教育、農業文化、地方產業相互融合，培育兼具創新思維與在地關懷的優秀人才。
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