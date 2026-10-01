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誤把油桐花果實當杏仁！北市14國中生誤食送醫 校方曝現況

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
陽明山的華興中學今傳出14名國中生疑誤食油桐花果實後身體不適送醫，校方證實學生誤把油桐花果實當成杏仁果實誤食，出現腹部不適，送醫後並無大礙，家長、老師也都到場陪同。示意圖。聯合報系資料照
陽明山的華興中學今傳出14名國中生疑誤食油桐花果實後身體不適送醫，校方證實學生誤把油桐花果實當成杏仁果實誤食，出現腹部不適，送醫後並無大礙，家長、老師也都到場陪同。示意圖。聯合報系資料照

陽明山的華興中學今傳出14名國中生疑誤食油桐花果實後身體不適送醫校方證實學生誤把油桐花果實當成杏仁果實誤食，出現腹部不適，送醫後並無大礙，家長、老師也都到場陪同。

據了解，學生是在下課時間看見油桐花種子，因為形狀與杏仁相似幾人好奇嘗試後出現身體不適情況，消防局指出，中午12時36分獲報後前往，幾人意識清醒，分送新光、榮總。

校方表示，目前已通知學生家長，是國中部學生，老師得知學生誤時果實後立即通報並判斷送醫，初步掌握學生送醫後並無大礙，也都有老師陪同。

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