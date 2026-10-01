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新北5場親子玩STEAM免費課程開放報名 首場「女力限定」玩木工

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北教育局規劃5場免費跨域實作課程，課程從木工實作、科學原理到傳統文化與生活美學，讓家長化身孩子的學習隊友。圖／新北教育局提供
新北教育局規劃5場免費跨域實作課程，課程從木工實作、科學原理到傳統文化與生活美學，讓家長化身孩子的學習隊友。圖／新北教育局提供

新北市教育局攜手林柏壽文教基金會及4所學校，推出「STEAM好好玩親子FUN學趣」假日親子學院，10月起規劃5場免費跨域實作課程，課程從木工實作、科學原理到傳統文化與生活美學，讓家長化身孩子的「學習隊友」，陪孩子一起動手解題，每場限量15組親子，明天(2日)起開放網路報名。

STEAM由科學、科技、工程、藝術、數學五大領域組成，是全球熱門教育趨勢，至今也是部分縣市教育局重點發展的議題。

教育局表示，STEAM教育從生活中的觀察與提問出發，讓孩子透過討論、嘗試和實作尋找答案。首場活動10月18日在光榮國中登場，特別規劃「女力限定」專場，邀請女孩與家長一起操作木工機具，親手製作日式造型氣氛燈，鼓勵女孩勇於探索科技與工程領域，從親手完成作品的過程建立興趣與自信。

另外，自強國小推出2場活動，「翼起找平衡」帶領孩子運用重心原理製作平衡鳥；「傳統廟宇×反重力飄浮宮燈」則結合在地文化與科學原理，從傳統建築與創意製作中發現生活中的科學。長安國小「神奇煉金術」及鳳鳴國小「木作玩具」，讓親子運用植物素材及木作設計，體會科學和生活的連結。

STEAM跨域輔導團總召、自強國小校長張明賢表示，假日親子學院鼓勵家長成為孩子的「學習隊友」，一起討論做法、動手嘗試，陪伴練習自主思考與解決問題。曾參與活動的龍埔國小李同學分享，平時在家較少有機會接觸這類實作活動，和父母一起動手學習，讓假日多了一段難忘的回憶。

教育局表示，新北自108年成立全國首創「STEAM大聯盟總部」及輔導團以來，已培育超過230位STEAM種子教師、扶植82個跨域社群並開發百件創新教案；假日親子學院累計服務超過250組家庭。未來將持續串連學校與家庭，讓孩子在日常生活中保持好奇、勇於嘗試，培養跨域思考與解決問題的能力。報名資訊可至「新北STEAM大聯盟」Facebook粉絲專頁查詢。

新北教育局規劃5場免費跨域實作課程，課程從木工實作、科學原理到傳統文化與生活美學，讓家長化身孩子的學習隊友。圖／新北教育局提供
新北教育局規劃5場免費跨域實作課程，課程從木工實作、科學原理到傳統文化與生活美學，讓家長化身孩子的學習隊友。圖／新北教育局提供

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