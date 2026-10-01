快訊

2026流感、新冠疫苗開打！公費時程對象、疫苗廠牌、施打禁忌一次看

大逆轉！史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審全部無罪

秋老虎只到今天！明起兩段式降溫 第二波低溫下探1字頭

聽新聞
0:00 / 0:00

驚見老婦站萬年溪喊不應！屏中生機警報案救人…民眾寫信校長表揚

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東高中校長王玉輝（左）、家長會長陳德慶（右）到校致贈小禮物給蘇丞宇（中），表揚他見義勇為，主動伸出援手。記者劉星君／攝影
屏東高中校長王玉輝（左）、家長會長陳德慶（右）到校致贈小禮物給蘇丞宇（中），表揚他見義勇為，主動伸出援手。記者劉星君／攝影

屏東市萬年溪日前出現驚險一幕，一名老婦人站在萬年溪中卻遲不上岸。屏東高中二年級學生蘇丞宇騎單車經過發現異狀，多次呼喊老婦未獲回應，察覺不對勁，立即報警，警消趕抵將婦人救上岸送醫，蘇丞宇事後將這段歷程分享到threads，引發關注，還有民眾看到後，特別寫信到屏中校長信箱，校方獲悉後也表揚蘇丞宇。

蘇丞宇回憶，當天是中秋連假最後一天教師節，中午他吃完午餐後，大約下午1時50分，騎單車回家行經萬年溪旁，突然看到「老婦人站在水裡，不管怎麼叫都沒回應，手還比著禱告與把手伸長手勢，好像是失智老人...真的很危險」。

蘇丞宇說，他在遠處觀察近1分鐘，陸續也有路人發現異狀、停下查看，有人詢問是否先報警，他想到「人命關天，真的很危險」，隨即拿起手機報案。

過沒多久，警消獲報趕抵萬年溪，合力將老婦拉上岸並送醫，化解危機，事後蘇丞宇將這段經歷分享到Threads，引起網友關注。

屏東高中校長王玉輝說，有民眾特別將寫信到校長信箱，將蘇丞宇在threads分享內容寄給學校，他看到後隨即在學校主管群組詢問，希望找出這名學生，發現是二年級的蘇丞宇。

校方找到蘇丞宇後，家長會長陳德慶特別到校致贈小禮物表揚，學校將予以記功敘獎。陳德慶說，感謝學生在校外碰到突發狀況主動伸出援手，協助救人。蘇丞宇也分享，他會來想從警。

王玉輝表示，蘇丞宇只是騎車經過，卻願意停下來關心陌生人，發現危險後主動報警，無意間可能救一條人命，展現見義勇為的人格特質，校方也會將這段暖心故事刊登在「屏中報」，讓學生在關鍵時刻沒有漠視、主動助人正向力量，在校園傳遞。

警消獲報後到場救援。圖／讀者提供
警消獲報後到場救援。圖／讀者提供

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

老婦 警報 校長 高中生 屏東

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

老婦住院連打給3女兒都沒接 主播目睹心酸一幕…網嘆：家家有本難念的經

金華國中陷午餐爭議…校長公開信諾檢視食安 盼學生：別急著為學校辯護

校長1句話留她12年！今年師鐸獎最年輕得主是中途學校師 見學生一幕心酸

松山區10名國小生爆食小卷後吐瀉 教育局曝學生狀況：檢體已送驗

相關新聞

數發部徵集台灣主權AI語料 出版界反對無償授權

ＡＩ已成全民日常。為了抗衡國際上以簡體中文或西方觀點為主的ＡＩ模型，數發部推動建置「台灣主權ＡＩ訓練語料庫」，日前公告啟動民間語料徵集行動，以「無償授權」的方式向出版社、電子書平台及作家等徵集作品，引發熱議。

驚見老婦站萬年溪喊不應！屏中生機警報案救人…民眾寫信校長表揚

屏東市萬年溪日前出現驚險一幕，一名老婦人站在萬年溪中卻遲不上岸。屏東高中二年級學生蘇丞宇騎單車經過發現異狀，多次呼喊老婦未獲回應，察覺不對勁，立即報警，警消趕抵將婦人救上岸送醫，蘇丞宇事後將這段歷程分享到threads，引發關注，還有民眾看到後，特別寫信到屏中校長信箱，校方獲悉後也表揚蘇丞宇。

科學人／沖馬桶前先蓋蓋子？研究：病菌氣膠可能飄到呼吸高度

你以為沖馬桶只是按一下、轉身走人？最新一篇系統性文獻回顧提醒，沖馬桶時可能掀起一場看不見的病菌風暴。沖水產生的氣膠（aerosols）會被水流帶起，升到成人呼吸高度，並在空氣中停留約20秒。也就是說，馬桶裡的微生物會只乖乖待在水裡，有些可能會搭上這股沖水氣流，飄到周遭環境。 馬桶沖水，可能製造一小團微生物雲 這篇由澳洲弗林德斯大學（Flinders University）團隊進行的研究，分析了22篇與馬桶沖水氣膠相關的研究，發表於《整體環境科學》（Science of the Total Environment）。研究第一作者莉拉・阿迪亞尼（Lira Adiyani）指出，沖水時產生的湍流會把氣膠釋放到空氣中；而部分研究已在成人呼吸高度偵測到這些粒子，顯示馬桶沖水可能成為吸入暴露的途徑之一。 這些氣膠大多是水，但也可能含有生物氣膠（bioaerosols），也就是來自生物來源的空氣懸浮粒子，其中可能包含細菌或病毒。這些微生物可能來自使用後污染的馬桶，也可能來自沖水用水本身。阿迪亞尼表示，馬桶裡的微生物越多，沖水後釋放出的生物氣膠也可能越多；而沖水量較大的馬桶，通常會產生更多氣膠。

媽媽曾想傷害重障兒 她投入特教26年教會「活下去」

「老師，我曾經想過傷害自己的孩子。」一名重障兒媽媽的無助告白，讓石英桂決定教會孩子在呼吸受阻時，盡力轉頭、表達「我要活下去」。投入幼兒特教26年，這位「靈魂的轉譯員」不但讀懂孩子無聲呼喊，也接住瀕臨崩潰的家庭。石英桂說，重障兒不是沒有想法，只是大人還沒有找到理解他們的方式。

徵求無償授權打造台灣主權AI 「做功德」？出版界:數發部不能便宜行事

AI已成全民日常。為了抗衡國際上以簡體中文或西方觀點為主的 AI 模型，數發部推動建置「台灣主權 AI 訓練語料庫」，日前公告啟動民間語料徵集行動，以「無償授權」的方式向出版社、電子書平台及作家等徵集作品，引發熱議。出版界認為，AI基本法明確規定「政府應於財政能力範圍內，寬列預算」，台灣如今靠AI相關產業稅收創新高，徵集不應採「無償授權」。遠流董事長王榮文更直言，數發部不能便宜行事，要作家、出版界捐出著作使用權「無濟於事」。

全民英檢2027年日程公布 英語力從校園接軌職場與國際

2027年重要日程 「全民英檢」（GEPT）主辦單位語言訓練測驗中心（LTTC）今正式公布2027年度測驗日程表。2027年首場初級測驗將於2026年10月5日（一）起受理報名；中級測驗於10月20日（二）開放報名。明年中級、中高級將增加說寫測驗場次，讓有聽讀說寫四項成績需求的考生增加取得四項合格證書的機會。 LTTC執行長李欣穎教授表示：「英語能力的價值不應止於測驗，而應能在不同學習與職涯階段持續發揮作用。GEPT除提供多元測驗場次，也持續拓展成績應用、考前備考資源及考生服務，讓英語學習、檢測與應用形成更完整的連結。」 「GEPT成績應用從校園到職場，從臺灣到國際」 全民英檢成績的應用從學習、升學延伸至國際交流。在國內，GEPT成績可運用於高中職學習歷程，並獲臺北巿教育局「國際交換學生計畫」、僑委會「臺灣青年海外搭僑計畫」等採認。在國際上，目前已有27國、近100所大學採認GEPT成績，作為臺灣學生申請海外交換計畫的英語能力證明。 今年甫從捷克交換返國的臺灣大學蔡禕同學表示，準備英檢所累積的英語能力，在海外學習與生活中都派上用場。她說：「真正置身於海外後，我才深刻體會到，為了

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。