驚見老婦站萬年溪喊不應！屏中生機警報案救人…民眾寫信校長表揚

屏東市萬年溪日前出現驚險一幕，一名老婦人站在萬年溪中卻遲不上岸。屏東高中二年級學生蘇丞宇騎單車經過發現異狀，多次呼喊老婦未獲回應，察覺不對勁，立即報警，警消趕抵將婦人救上岸送醫，蘇丞宇事後將這段歷程分享到threads，引發關注，還有民眾看到後，特別寫信到屏中校長信箱，校方獲悉後也表揚蘇丞宇。

蘇丞宇回憶，當天是中秋連假最後一天教師節，中午他吃完午餐後，大約下午1時50分，騎單車回家行經萬年溪旁，突然看到「老婦人站在水裡，不管怎麼叫都沒回應，手還比著禱告與把手伸長手勢，好像是失智老人...真的很危險」。

蘇丞宇說，他在遠處觀察近1分鐘，陸續也有路人發現異狀、停下查看，有人詢問是否先報警，他想到「人命關天，真的很危險」，隨即拿起手機報案。

過沒多久，警消獲報趕抵萬年溪，合力將老婦拉上岸並送醫，化解危機，事後蘇丞宇將這段經歷分享到Threads，引起網友關注。

屏東高中校長王玉輝說，有民眾特別將寫信到校長信箱，將蘇丞宇在threads分享內容寄給學校，他看到後隨即在學校主管群組詢問，希望找出這名學生，發現是二年級的蘇丞宇。

校方找到蘇丞宇後，家長會長陳德慶特別到校致贈小禮物表揚，學校將予以記功敘獎。陳德慶說，感謝學生在校外碰到突發狀況主動伸出援手，協助救人。蘇丞宇也分享，他會來想從警。

王玉輝表示，蘇丞宇只是騎車經過，卻願意停下來關心陌生人，發現危險後主動報警，無意間可能救一條人命，展現見義勇為的人格特質，校方也會將這段暖心故事刊登在「屏中報」，讓學生在關鍵時刻沒有漠視、主動助人正向力量，在校園傳遞。

警消獲報後到場救援。圖／讀者提供

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