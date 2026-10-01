驚見老婦站萬年溪喊不應！屏中生機警報案救人…民眾寫信校長表揚

你以為沖馬桶只是按一下、轉身走人？最新一篇系統性文獻回顧提醒，沖馬桶時可能掀起一場看不見的病菌風暴。沖水產生的氣膠（aerosols）會被水流帶起，升到成人呼吸高度，並在空氣中停留約20秒。也就是說，馬桶裡的微生物會只乖乖待在水裡，有些可能會搭上這股沖水氣流，飄到周遭環境。
馬桶沖水，可能製造一小團微生物雲
這篇由澳洲弗林德斯大學（Flinders University）團隊進行的研究，分析了22篇與馬桶沖水氣膠相關的研究，發表於《整體環境科學》（Science of the Total Environment）。研究第一作者莉拉・阿迪亞尼（Lira Adiyani）指出，沖水時產生的湍流會把氣膠釋放到空氣中；而部分研究已在成人呼吸高度偵測到這些粒子，顯示馬桶沖水可能成為吸入暴露的途徑之一。
這些氣膠大多是水，但也可能含有生物氣膠（bioaerosols），也就是來自生物來源的空氣懸浮粒子，其中可能包含細菌或病毒。這些微生物可能來自使用後污染的馬桶，也可能來自沖水用水本身。阿迪亞尼表示，馬桶裡的微生物越多，沖水後釋放出的生物氣膠也可能越多；而沖水量較大的馬桶，通常會產生更多氣膠。
AI已成全民日常。為了抗衡國際上以簡體中文或西方觀點為主的 AI 模型，數發部推動建置「台灣主權 AI 訓練語料庫」，日前公告啟動民間語料徵集行動，以「無償授權」的方式向出版社、電子書平台及作家等徵集作品，引發熱議。出版界認為，AI基本法明確規定「政府應於財政能力範圍內，寬列預算」，台灣如今靠AI相關產業稅收創新高，徵集不應採「無償授權」。遠流董事長王榮文更直言，數發部不能便宜行事，要作家、出版界捐出著作使用權「無濟於事」。