快訊

松山區10名國小生吃完小卷後吐瀉 教育局回應曝學生狀況

客機突發「疑似劫機警報」以色列戰機緊急升空 機上174人現況曝光

捲租金爭議…Tony中英文聲明怒揭真相 心疼愛妻隋棠蒙受不白之冤

聽新聞
0:00 / 0:00

「學生跑一圈、家長會捐十元」 台中市這所小學進帳10萬愛心款

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區永隆國小今舉辦運動場跑道整建啟用暨「為家扶而跑」公益活動。圖／何欣純提供
台中市大里區永隆國小今舉辦運動場跑道整建啟用暨「為家扶而跑」公益活動。圖／何欣純提供

台中市大里區永隆國小今舉辦運動場跑道整建啟用暨「為家扶而跑」公益活動，民進黨台中市長參選人何欣純今前往參加，並表示看到先前協助爭取的跑道整建能順利完成，提供全校約1千600名學生更安全且舒適的運動與學習環境，心中十分欣慰。

永隆國小今發起「學生跑一圈、家長會捐十元」活動，累積跑出1萬191圈、募集10萬1910元愛心善款，將支持家扶相關公益服務。何欣純對此表示，新的跑道不只是校園硬體建設，更可以成為孩子學習分享與關懷的起點，大家多跑一圈，就能多一分力量幫助需要關心的孩子，讓校園建設與公益教育一起向前。

她說，教育部現行補助制度也將學校運動場地損壞、影響體育教學等需求列為修整建補助項目。她先前即協助學校爭取教育部「114年度修整建運動場地」計畫，跑道整建總經費730萬元，其中中央補助438萬元、補助比例60%，很高興工程順利完成。

何欣純說，她過去曾是永隆國小家長，也是學校的好鄰居，未來仍會持續關心學校設施設備需求，讓孩子擁有安心學習、健康運動的校園環境。永隆國小操場先前因整修工程暫停開放，現有場地為六道跑道並設有球場等運動設施。校園建設最重要的就是孩子的安全，看到嶄新的跑道正式啟用相當開心。

台中市大里區永隆國小今舉辦運動場跑道整建啟用暨「為家扶而跑」公益活動。圖／何欣純提供
台中市大里區永隆國小今舉辦運動場跑道整建啟用暨「為家扶而跑」公益活動。圖／何欣純提供

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

台中市 愛心 學生

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全校僅36名小學生！屏東崎峰國小1.7億重建啟用 老樹、漁村記憶都留下

秀峰高中新校舍啟用 侯友宜：要對8年工期念書的孩子跟家長們說聲抱歉

汐止秀峰高中校舍改建邊拆邊蓋 新北市府投入7.3億完工啟用

苗栗後龍國中73年來僅100公尺直線跑道 縣府砸2.5億迎來真正運動場

相關新聞

「學生跑一圈、家長會捐十元」 台中市這所小學進帳10萬愛心款

台中市大里區永隆國小今舉辦運動場跑道整建啟用暨「為家扶而跑」公益活動，民進黨台中市長參選人何欣純今前往參加，並表示看到先前協助爭取的跑道整建能順利完成，提供全校約1千600名學生更安全且舒適的運動與學習環境，心中十分欣慰。

新北全國科展49件獲獎居全國第一 締造六連霸

新北市參加第66屆全國中小學科學展覽會再創佳績，共有49件作品獲獎，連續6屆蟬聯全國獲獎數最多縣市，並榮獲縣市團體獎第三名。其中，國小組生活與應用科學科（二）更連續3年拿下第一名。獲獎師生今日在市政會議獻獎，並接受市長侯友宜表揚，展現師生勇於探究、堅持實作的成果。

歷時8年 汐止秀峰高中新校舍啟用

新北市立秀峰高中忠孝樓使用逾四十年，因混凝土有高氯離子造成龜裂、鋼筋外露，師生面臨安全威脅。鄰近的舊仁愛樓一九七一年落成，也超過使用年限，耐震力不足，市府決定一併重建，工程歷經拆、建、拆三個階段，市府團隊花八年完成，昨辦啟用儀式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。