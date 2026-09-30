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「學生跑一圈、家長會捐十元」 台中市這所小學進帳10萬愛心款
台中市大里區永隆國小今舉辦運動場跑道整建啟用暨「為家扶而跑」公益活動，民進黨台中市長參選人何欣純今前往參加，並表示看到先前協助爭取的跑道整建能順利完成，提供全校約1千600名學生更安全且舒適的運動與學習環境，心中十分欣慰。
永隆國小今發起「學生跑一圈、家長會捐十元」活動，累積跑出1萬191圈、募集10萬1910元愛心善款，將支持家扶相關公益服務。何欣純對此表示，新的跑道不只是校園硬體建設，更可以成為孩子學習分享與關懷的起點，大家多跑一圈，就能多一分力量幫助需要關心的孩子，讓校園建設與公益教育一起向前。
她說，教育部現行補助制度也將學校運動場地損壞、影響體育教學等需求列為修整建補助項目。她先前即協助學校爭取教育部「114年度修整建運動場地」計畫，跑道整建總經費730萬元，其中中央補助438萬元、補助比例60%，很高興工程順利完成。
何欣純說，她過去曾是永隆國小家長，也是學校的好鄰居，未來仍會持續關心學校設施設備需求，讓孩子擁有安心學習、健康運動的校園環境。永隆國小操場先前因整修工程暫停開放，現有場地為六道跑道並設有球場等運動設施。校園建設最重要的就是孩子的安全，看到嶄新的跑道正式啟用相當開心。
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