4隻「雞老師」進駐台南新化國中 「友雞」學習生命教育與食農

新化社區大學邀請食二糧友雞生活創辦人楊環靜擔任指導老師，與社大師生共同在國中校園內打造一座校園雞舍，並與新化國中攜手展開一個學期的友雞課程，四隻母雞老師今天進駐校園，新化社大的講師群將帶領八年級的學生，從認識雞、照顧雞開始，透過實際飼養母雞的行動，將生命教育與食農教育帶進校園。

新化社大表示，這不只是一門「養雞課」，而是一場從生命出發的學習。課程中，學生將透過日常觀察與照顧，認識雞的生活習性、需求與行為，學習如何提供適合雞隻生活的環境，也進一步思考「什麼是友善飼養？」以及人與動物之間可以建立什麼樣的關係。

社大表示，友雞行動的核心並不是把雞當成單純的生產工具，而是從動物福利的角度重新認識雞，理解雞也有活動、覓食、休息、社交等自然需求。當學生每天走進雞舍、觀察雞老師的一舉一動，餵食照顧牠們、陪伴牠們，也將從一隻雞身上看見生命的重量與責任。

對學生而言，四隻母雞成員是未來課程中重要的共學夥伴。學生從每日的照顧工作，逐步學習觀察、記錄、與分工合作，社大希望，友雞行動不只停留在校園。10月份將進一步推出「友雞生活工作坊」，邀請對居家養雞、友善飼養，或希望發展農田副業型養雞的民眾一起參加。課程將從雞隻需求出發，認識學習如何打造友善的雞隻生活環境，並從動物福利、飼養管理及食農生活等面向，重新思考「養雞」這件事。

對於許多居住在農村或擁有小面積農地的居民而言，飼養10至20隻蛋雞，也許可以成為家庭生活的一部分。新化社區大學希望透過友雞課程，讓有興趣的民眾不只是「學會養雞」，更能理解如何在兼顧雞隻福利的前提下，發展一套友善飼養循環系統，對雞隻、對人們、對土地都好的飼養方式。

除了課程之外，目前新化社區大學也正在招募假日協力的在地居民，邀請對友雞行動有興趣的夥伴，一起參與日常照顧與共同養雞。

從國中生到社區大人，從校園雞舍到社區生活，新化社區大學期待透過「友雞」串起不同年齡層的學習。孩子可以從照顧雞隻學習生命教育，大人則可以從友善飼養重新認識食物與農業；而雞，則成為連結不同世代的「老師」。從一隻雞、一顆雞蛋，看見動物福利、食物來源、農村生活與人和土地之間的關係。歡迎加入新化社區大學的友雞行動，「作伙學、作伙養」，從校園雞舍出發，慢慢發展出更多關於生命、土地與陪伴的故事。

新化社大攜手新化國中推動「友雞」教育，四隻母雞老師今天進駐校園。圖／新化社大提供

新化社大攜手新化國中推動「友雞」教育，四隻母雞老師今天進駐校園。圖／新化社大提供

新化社大攜手新化國中推動「友雞」教育，四隻母雞老師今天進駐校園。圖／新化社大提供

新化社大攜手新化國中推動「友雞」教育，四隻母雞老師今天進駐校園。圖／新化社大提供

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