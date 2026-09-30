新北全國科展49件獲獎居全國第一 締造六連霸

新北市參加第66屆全國中小學科學展覽會再創佳績，共有49件作品獲獎，連續6屆蟬聯全國獲獎數最多縣市，並榮獲縣市團體獎第三名。其中，國小組生活與應用科學科（二）更連續3年拿下第一名。獲獎師生今日在市政會議獻獎，並接受市長侯友宜表揚，展現師生勇於探究、堅持實作的成果。

教育局表示，此屆新北共獲3件第一名、4件第二名、16件第三名、10件佳作，另獲團隊合作獎、鄉土教材獎、探究精神獎及學校團體獎等獎項，總計49件作品獲獎，數量居全國之冠。

本屆獲獎作品兼具科學深度、在地特色與社會關懷。竹圍國小以「『筆』較好吃－水筆仔胎生苗粉末對鬆餅特性之影響」獲國小組生活與應用科學科（二）第一名，學生從在地紅樹林環境出發，探討水筆仔胎生苗粉末的應用可能，將環境永續與資源再利用融入研究。學生分享，研究過程曾面臨實驗失敗及數據異常，但透過團隊不斷討論、修正，終於完成作品，也學會以科學方法解決問題。

沙崙國小則以「熱來運轉－記憶合金熱引擎之研製與轉動力學分析探討」勇奪國小組物理科第一名，學生歷經半年反覆測試，終於讓熱引擎成功轉動，從一次次挑戰中體會科學探索的樂趣與團隊合作的力量。

高中組作品則展現科技創新回應社會需求的視野。南山高中以「頭號引導員－精準取物與觸覺回饋之離線導盲系統」獲工程學科第一名，團隊從視障者日常生活需求出發，設計兼具精準取物與觸覺回饋功能的導盲系統。學生表示，研發過程歷經多次修正與測試，感謝教授、指導老師及隊友一路陪伴；期盼未來能持續精進作品，為視障者生活帶來更多便利，也讓社會更加關注無障礙需求。

教育局表示，將持續以「科研」與「科普」雙軌推動科學教育，透過科學＋學校計畫、科普環島列車及高中半導體科教車等方案，並將科展獲獎納入教師甄選加分機制，串聯學校、大學及產業資源，讓更多孩子勇敢提問、動手驗證，培養面對未來的創新思維與國際競爭力。

新北市參加第66屆全國中小學科學展覽會再創佳績，共有49件作品獲獎，連續6屆蟬聯全國獲獎數最多縣市，獲獎師生今日在市政會議獻獎，並接受市長侯友宜表揚。圖／新北教育局提供

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