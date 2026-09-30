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歷時8年 汐止秀峰高中新校舍啟用

聯合報／ 記者邱瑞杰張策／新北報導

新北市立秀峰高中忠孝樓使用逾四十年，因混凝土有高氯離子造成龜裂、鋼筋外露，師生面臨安全威脅。鄰近的舊仁愛樓一九七一年落成，也超過使用年限，耐震力不足，市府決定一併重建，工程歷經拆、建、拆三個階段，市府團隊花八年完成，昨辦啟用儀式。

市府發包重建忠孝樓和仁愛樓，配合新校舍格局，規畫中庭和停車場。新北市長侯友宜見證新校舍啟用，回顧工程緣起，他說，擔任市長的第一年，市議員白珮茹就約他到秀峰高中勘查校舍是海砂屋及老舊問題，在當地民代支持下編列預算重建。

工程分三階段施作，花了較長時間，侯友宜說，要藉完工啟用機會，向施工期間感受到不便的學生、家長說聲抱歉。秀峰高中校長陳榮德說，二樓新校舍分為地上六、七樓建築，設有卅九間普通教室、十二間專科教室及行政空間，全面配置智慧電子白板等教學設備。校舍空間重新配置後，校內新增四十五格汽車停車位、七十五格機車停車位，周邊通學步道一併改善，師生進出校園更安全便利。

隨著台灣早期大量興建的校舍逐步進入高齡期，專家提醒，老校舍面臨的不只是耐震、高氯離子問題，防水、管線、無障礙及空間機能也會隨時間老化，應逐步導入定期健檢概念，從「出問題再修」走向全生命周期管理。

新北市土木技師公會理事長丘達昌說，高氯離子會加速鋼筋腐蝕、影響結構安全，早期校舍興建時的耐震規範較寬鬆，九二一地震後標準提高，部分老舊校舍已無法符合現行要求。除了耐震，屋頂防水、排水及管線老化也不能忽略。

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