老校舍進入高齡化 專家：不能只看耐震一項

新北秀峰高中舊校舍因高氯離子及結構老化歷時8年改建，但隨台灣早期大量興建的校舍逐步進入高齡期，專家指出，老校舍面臨的不只是耐震、高氯離子問題，防水、管線、無障礙及空間機能也會隨時間老化，未來應逐步導入定期建檢概念，從「出問題再修」走向全生命周期管理。

新北市土木技師公會理事長丘達昌表示，高氯離子會加速鋼筋腐蝕、影響結構安全；另一方面，早期校舍興建時的耐震規範較寬鬆，921地震後相關標準提高，部分老舊校舍已無法符合現行要求。

除了耐震，他提醒，屋頂防水、排水及管線老化也不能忽略。例如廁所管線阻塞主要影響使用便利，但若屋頂防水失效，雨水長期滲入樓板，可能進一步加速鋼筋鏽蝕，最後仍會回到結構安全問題。

至於老校舍究竟該補強或重建，丘達昌說，「當然最好能重新重建」，但重建成本高，現實上仍須依建物狀況判斷。多數仍正常使用的校舍，經詳細評估後可透過補強提升耐震能力；若建築已過度老舊，連補強都難以恢復安全水準，才需要拆除重建。

他形容，現行校舍耐震評估就像替人做健康檢查，先進行初步評估，若發現異常，再進入第二階段詳細評估，取得更完整的結構數據後「對症下藥」。詳細評估若發現安全疑慮，後續就必須編列預算補強，「沒有人敢把報告放在那裡，還叫學生繼續上課」。

新北市建築師公會理事長汪俊男則指出，學校不只是教學空間，發生重大災害時往往還肩負避難、防災功能，因此重要公有建築的結構安全早已受到關注。約20年前起，中央即陸續針對學校等重要公有建築推動結構效能清查及補強。

汪俊男表示，補強通常適用於尚未達管理使用年限、但結構能力不符現行規範的建物；然而當校舍年齡持續增加，問題就不只剩結構安全，包括沒有電梯、廁所老舊、空間尺度不符現代需求等，都可能讓建築逐漸失去使用機能，「一直改也不是辦法」，最後仍須排入改建計畫。

他也指出，未來校舍改建不能只看「老不老」，少子化後不同地區的學生人數、校舍需求也在改變，因此地方政府在安排重建順序時，應同時考量建築年限、結構安全及實際使用需求。

在無障礙方面，汪俊男說，部分舊校舍興建時法令尚未有現行要求，但因涉及身心障礙者基本權益，既有建築仍有相關改善機制；至於部分屬於舒適度、節能或空間品質的項目，若沒有法定強制要求，則往往取決於地方政府預算。

汪俊男認為，目前針對老校舍雖已有結構清查及補強制度，但一般「老屋健檢」概念尚未全面強制納入；即使建築過去曾補強，隨著使用時間增加，仍可能出現新的老化因素，因此「建築物安全真的要有定期維護的概念」，透過定期檢查掌握變化，才能決定何時維修、補強或進一步改建。

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