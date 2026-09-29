淡水區坪頂國小廣播系統換新 智慧防護安全升級

為營造優質且安全的校園學習環境，在新北市議員陳家琪的大力支持與經費贊助下，淡水區坪頂國小完成全校廣播系統的轉型與升級。透過引進最新一代的數位網路IP廣播設備，一舉解決了過去傳統廣播音質模糊、音量不均以及時間誤差等老舊問題，大幅提升全校師生日常教學運作與緊急防災應變效率。

新北市議員陳家琪表示，教育是奠定地方未來的根本，而校園環境與安全更是學習的核心基礎。過去得知坪頂國小舊有廣播設備老舊、傳達不清晰，甚至可能影響緊急災害避難指令時，這項基礎建設的更新刻不容緩。希望這次透過經費補助協助學校引進數位網路廣播系統，不僅能提升日常教學與生活作息的順暢度，更能為師生打造一個安全、無死角的校園環境，讓家長放心、孩子開心學習。

坪頂國小校長蔡明雄表示，舊有廣播系統使用年限已久，過去常有教室聽不清楚、線路雜音，甚至是上下課鐘聲時間不準確的狀況。陳家琪議員關心校園安全與環境建設，慷慨贊助經費，讓學校得以順利將廣播系統全面升級為「數位網路化」。新系統採用數位音訊傳輸與高感度喇叭，徹底消除背景雜音，確保校園每一個角落都能清楚聽到訊息。

蔡明雄校長特別感謝陳家琪議員對教育基礎設施的重視與贊助，並強調智慧校園與安全的學習環境是教育發展的重要基石。校園廣播不僅是傳達訊息與播放鐘聲的工具，更是維護校園安全與應變處置的核心關鍵，未來學校將持續提升校園設施，讓坪頂學子在更優質、安全的校園環境中快樂學習、健康成長。

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