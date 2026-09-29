秀峰高中新校舍啟用 侯友宜：要對8年工期念書的孩子跟家長們說聲抱歉
新北市教育局今辦汐止區秀峰高中新校舍啟用儀式，市長侯友宜說，工程歷經拆、建、拆3個階段，市府團隊花了8年才完成。施工期間孩子很辛苦，感謝家長會的支持。花了近10億元，讓孩子有更好的學習環境，他覺得很值得。
秀峰高中原忠孝樓使用超過40年，因混凝土有高氯離子造成龜裂、鋼筋外露，2019年11月間曾發生教室天花板整片混凝土剝落意外，師生面臨安全威脅。鄰近的舊仁愛樓1971年落成，也已超過使用年限，耐震力不足，市府決定一併重建。
市府發包重建忠孝樓和仁愛樓，配合新校舍的格局，規畫中庭和停車場。侯友宜今天前往秀峰高中參加新校舍啟用儀式時，校方安排學生在侯進入校園後，導覽新校舍的中庭環境。
侯友宜致詞時，回顧工程緣起，指他擔任市長的第1年，市議員白珮茹就約他到秀峰高中，看到校舍是海砂屋和老舊問題，後來在在地民意代表支持下，編列預算重建。
侯友宜表示，因為工程分3階段施作，所以花比較長的時間。他要藉完工啟用的機會，向施工期間就讀的學生跟家長說抱歉。只是當年一定要面臨這樣的挑戰，因為如果沒有決定要拆、要蓋，想說還能用就繼續用，就沒有今天全新的校舍。
秀峰高中校長陳榮德說，2樓新校舍分為地上6、7樓建築，共設有39間普通教室、12間專科教室及行政空間，全面配置智慧電子白板等教學設備。校舍空間重新配置後，校內也新增45格汽車停車位、75格機車停車位，周邊通學步道也一併改善，讓師生進出校園更加安全便利。
教育局說明工程分成拆、建、拆3階段，是為兼顧師生安全及正常上課。首先拆除舊忠孝樓，接著興建相連的新忠孝樓及新仁愛樓，完工後讓39個班級進駐使雨，接著拆除舊仁愛樓，並完成戶外景觀及平面停車場。
教育局表示，秀峰新校舍建築延續校園五角形配置，以開放式中庭及明亮風雨路廊串聯各棟建築，兼顧採光、通風與使用便利。這項工程獲頒「國家卓越建設獎」最佳規畫設計類金質獎，從建築安全、智慧節能到學習空間整合，全面提升校園環境，讓新校舍成為陪伴秀峰學子探索學習、連結未來的重要基地。
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