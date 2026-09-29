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汐止秀峰高中校舍改建邊拆邊蓋 新北市府投入7.3億完工啟用

中央社／ 新北29日電
新北市汐止區秀峰高中因校舍老舊，有鋼筋外露等安全疑慮，歷時8年改建，新校舍外觀以淺灰色搭配彩色金屬板，呈現活潑明亮風格。中央社
新北市汐止區秀峰高中因校舍老舊，有鋼筋外露等安全疑慮，歷時8年改建，新校舍外觀以淺灰色搭配彩色金屬板，呈現活潑明亮風格。中央社

新北汐止秀峰高中校舍老舊，市府投入7.3億元，歷時8年並採「邊拆邊蓋」方式改建新校舍，今天宣告全數完工啟用。新北市長侯友宜說費用花得很值得，工程艱辛，但只要團結沒有事做不到。

新北市秀峰高中今天舉辦忠孝樓暨仁愛樓新校舍啟用典禮，學生代表為侯友宜及新北市議員等人進行校園導覽，眾人一同按下按鈕翻開巨型書頁，象徵校園新生。

侯友宜致詞表示，這項工程歷時8年，採邊拆邊蓋方式改建，過程艱辛，但成功改善孩子的教室與學習環境。忠孝樓跟仁愛樓兩棟花費新台幣7.3億元，包括內裝將近10億元，但他認為非常值得，尤其建築更榮獲「國家卓越建設獎」最佳規劃設計類金質獎。

侯友宜說，感謝學生與家長的體諒與配合，也謝謝現任校長接手後，將後續善後作業一項項完成，讓孩子有更好的學習空間，只要目標明確，大家一起承擔責任、團結一致，沒有什麼事做不到。

教育局表示，舊仁愛樓使用已久，舊忠孝樓也有高氯離子造成鋼筋外露、天花板掉落等情形，為兼顧師生安全及正常上課，工程採「拆、建、拆」方式分階段進行，第一階段新忠孝及仁愛樓完成後，39個班級已先行進駐；第二階段再拆除舊仁愛樓，完成景觀及平面停車場整建，降低施工對教學影響。

秀峰高中校長陳榮德說，新校舍為2棟地上6至7層建築，設有39間普通教室、12間專科教室及行政空間，全面配置智慧電子白板等教學設備；校內也新增汽機車停車位，並改善周邊通學步道。

新北市汐止區秀峰高中29日舉行新校舍啟用典禮，學生為新北市長侯友宜（前排左2）進行校園導覽。中央社
新北市汐止區秀峰高中29日舉行新校舍啟用典禮，學生為新北市長侯友宜（前排左2）進行校園導覽。中央社

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