AI風潮南市加速校用AI電腦教室建置 明年擴展至全市

AI風潮橫掃各領域，教育更是重中之重；台南市政府擴大建置，今宣布投入4730套校用AI電腦，預計今年底前完成第一階段202校建置，明年將持續推動至全市學校。
南市府今在麻豆國小舉行「台南市AI電腦上線記者會」，由市長黃偉哲宣布上述訊息，黃偉哲也走進教室與學生一起上「AI看中秋」課程，從月球環境資料判讀、AI推論到影像辨識及程式創作，實際體驗AI如何應用於課堂學習。
課程以月球生活為情境，麻豆國小安排「月球生活任務」及「月球基地的第一頓點心」兩項任務，學生從月球環境資料判讀開始，運用本地端大語言模型進行推論，再進行月餅、文旦影像辨識及互動程式設計，將AI推論轉化為實際作品，體驗「思考、驗證、實作」的學習過程，黃偉哲也與學生一同操作。
授課教師說，課程設計希望讓學生養成「先問、再查、再驗證」習慣，不只參考AI提供的答案，也要回到資料確認依據，並透過實際測試及修正解決程式問題。
黃偉哲說，台南自2024年底即提前布局AI教學，當時相關設備價格尚未大幅上漲，市府即預先規劃採購AI硬體，並考量成本及實用性，由AI筆電調整為AI PC，以教室為單位支援差異化教學及邊緣運算，建置符合教學需求的AI學習環境。
黃偉哲表示，建置AI算力教室是為提升學生學習效率，考量一般AI工具資料來源遍及全球，回應內容未必符合台灣及台南在地需求，因此市府將發展台南地端運算環境，並配合中央資源，加速學校AI軟硬體建置。他也期盼學校及教師善用相關設備，讓AI成為教學助力，並將AI算力教室視為送給教師、學生及家長的教師節禮物。
黃偉哲也感謝教師持續學習新科技、將AI融入課程，陪伴學生從「問AI」進一步學會思考、判斷及驗證，培養運用新科技解決問題的能力。
教育局表示，市府今年5月先在10所AI教育重點學校配置50台AI筆電，此次再擴大建置AI電腦，116年將持續推動至全市學校。本次AI電腦可支援本地端AI模型運算，提供師生在校內進行AI實作，後續並將搭配課程資源及教師培訓，逐步融入日常教學。
屏東縣教育產業工會今日召開記者會，揭露一名工會幹部同時任職國小特教教師，長期以「教育專家、好爸爸」形象面對社會，而私下卻涉公開社群刊登不雅照片、販售原味內褲，甚至疑似涉及未成年性行為等爭議，理事長郭瑋真代表全體幹部向社會致歉，並宣布依會內程序解除該名幹部目前擔任的所有職務、啟動會員處分程序；並依法向教育主管機關提出檢舉。
基隆某幼兒園不當對待幼兒事件，引發家長對園方管理及調查制度的質疑。受害幼兒家長與家長團體、台灣民眾黨代表等人今天到教育部前陳情，要求檢討園方罰則，提高教保機構及負責人更高處罰。並由中央訂定幼兒園監視錄影設備的設置、保存及調閱規範，讓事件發生後能及時保全證據、釐清事實。
昨天是教師節，但教育現場親師關係破裂、教師大量離職、教師失去管教權，立法院前院長王金平昨呼籲賴總統應履行承諾召開「第九次全國教育會議」，憂心今日若不大刀闊斧，剷除病灶，台灣明日就成菲律賓。教育部表示，將持續蒐集意見。
台東池上鄉人氣小吃店「吉本肉圓」，牆上掛著陳睿淵的油畫「野地菜園」，畫中綠黃相間的清亮油彩，意外跟店家端出的肉圓「撞色」、產生協調的美感。大家印象中油膩雜亂的小吃店，卻能成為展示台灣當代畫家畫作的展場，這是台灣好藝術基金會和池上穀倉藝術館攜手推出的「藝術共享計畫」，將穀倉藝術館典藏的畫作、攝影作品免費借給池上店家展示，宛如「民間免費版藝術銀行」，讓當代藝術走進人群、釋放藝術的溫暖與多彩。
1609年的一個夏天晚上，義大利天文學家伽利略（Galileo Galilei）將他剛做好的望遠鏡指向夜空，開啟了現代天文工作者使用儀器觀測星空的先河。400年之後的2009年，國際天文學聯合會（IAU）所在地的法國帶頭，規劃了世界性的「全球天文年」，我是台灣的活動召集人，那一年，我們從教育部、國科會、文建會，和民間熱心科教的企業募集了可觀的經費，進行了許多天文教育和大眾推廣的活動，其中後續影響最深遠的一項，就是「星空之旅—伽利略的一生」科學藝術舞台劇。
科學史上流傳許多伽利略的傳奇故事，其中最有名的一項，就是他在1590年前後，帶著一大一小兩個球，爬到義大利比薩斜塔的頂端，在比薩城的萬千市民仰望之下，將兩個球從同一高度放開，讓所有人都看到它們同時落地。這個震撼人心的實驗，目的在糾正一般人的迷思：大家總以為重的東西掉得快，輕的掉得慢。伽利略這個演示告訴眾人，若是不考慮空氣浮力，物體落地的時間只和當地的重力加速度有關，和物體本身質量大小沒有關係。
這是伽利略的學生維維亞尼（Vincenzo Viviani）在1650年左右記載他老師生平行誼時，以小說形式寫下的故事，並非正史。但無
銘傳大學禮賓大使今年負責國慶典禮貴賓接待、引導任務，並以全新禮賓制服亮相，新裝選用象徵希望的紅色，結合現代美學與禮儀元素。今天16位成員亮相，男性禮賓、史瓦帝尼籍孟家安能說中、英、法三種語言，神似法國男演員提摩西夏勒梅（甜茶）；女性禮賓許竹爭則神似韓國演員金高銀。
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