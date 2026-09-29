AI風潮南市加速校用AI電腦教室建置 明年擴展至全市

AI風潮橫掃各領域，教育更是重中之重；台南市政府擴大建置，今宣布投入4730套校用AI電腦，預計今年底前完成第一階段202校建置，明年將持續推動至全市學校。

南市府今在麻豆國小舉行「台南市AI電腦上線記者會」，由市長黃偉哲宣布上述訊息，黃偉哲也走進教室與學生一起上「AI看中秋」課程，從月球環境資料判讀、AI推論到影像辨識及程式創作，實際體驗AI如何應用於課堂學習。

課程以月球生活為情境，麻豆國小安排「月球生活任務」及「月球基地的第一頓點心」兩項任務，學生從月球環境資料判讀開始，運用本地端大語言模型進行推論，再進行月餅、文旦影像辨識及互動程式設計，將AI推論轉化為實際作品，體驗「思考、驗證、實作」的學習過程，黃偉哲也與學生一同操作。

授課教師說，課程設計希望讓學生養成「先問、再查、再驗證」習慣，不只參考AI提供的答案，也要回到資料確認依據，並透過實際測試及修正解決程式問題。

黃偉哲說，台南自2024年底即提前布局AI教學，當時相關設備價格尚未大幅上漲，市府即預先規劃採購AI硬體，並考量成本及實用性，由AI筆電調整為AI PC，以教室為單位支援差異化教學及邊緣運算，建置符合教學需求的AI學習環境。

黃偉哲表示，建置AI算力教室是為提升學生學習效率，考量一般AI工具資料來源遍及全球，回應內容未必符合台灣及台南在地需求，因此市府將發展台南地端運算環境，並配合中央資源，加速學校AI軟硬體建置。他也期盼學校及教師善用相關設備，讓AI成為教學助力，並將AI算力教室視為送給教師、學生及家長的教師節禮物。

黃偉哲也感謝教師持續學習新科技、將AI融入課程，陪伴學生從「問AI」進一步學會思考、判斷及驗證，培養運用新科技解決問題的能力。

教育局表示，市府今年5月先在10所AI教育重點學校配置50台AI筆電，此次再擴大建置AI電腦，116年將持續推動至全市學校。本次AI電腦可支援本地端AI模型運算，提供師生在校內進行AI實作，後續並將搭配課程資源及教師培訓，逐步融入日常教學。

台南市長黃偉哲（左）與學生一起上「AI看中秋」課程，一同實際操作學習要訣。記者謝進盛／翻攝

AI風潮橫掃各領域，台南市政府擴大建置，今宣布投入4730套校用AI電腦，預計今年底前完成第一階段202校建置，明年將持續推動至全市學校。記者謝進盛／翻攝

AI風潮當道，南市加速校用AI電腦教室建置，市長黃偉哲（中）宣布明年將擴展至全市各校。記者謝進盛／翻攝

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