別讓師生承受輿論壓力…金華國中校長再發聲：沒有「集體食物中毒」

台北市金華國中營養午餐日前遭議員簡舒培爆料食物中毒，教育局及校方均否認稱烏龍爆料。不過金華國中校長黃啟清今發出一篇公開信，「向此次身體不適、對用餐感到不安或受到事件影響的同學們，表達關心與歉意。」簡舒培今臉書再度貼文稱「校長已致歉，蔣市長、教育局長，何時向金華國中的孩子們道歉？」

金華國中校長黃啟清在公開信後，今天再度出面說明表示，沒有所謂「集體食物中毒」，也沒有所謂「教育局要求學校被動處理」，學校跟教育局的說法從頭到尾都是一致的。希望大家回到事實。

黃啟清表示，這幾天因為一些與事實不符的訊息，讓家長感到擔心，也讓學生跟第一線同仁承受不少輿論壓力，這是他最不希望看到的。他要再次強調，沒有所謂「集體食物中毒」，也沒有所謂「教育局要求學校被動處理」，學校跟教育局的說法從頭到尾都是一致的，希望大家回到事實，不要再讓錯誤訊息造成家長恐慌。

國民黨議員楊植斗今天也在臉書貼文表示，造謠的瘋狂青鳥將校長的公開信扭曲，他也只好再次闢謠。校長說得很清楚，有同學9月4日用餐後身體不適，5天後才向學校正式通報，根據規定營養午餐的留樣要「低溫保存48小時」，案發已經5天，學校當然拿不出檢體，後續又有兩個學生表達身體不適，學校也依規定通報教育局，學校所有行程流程都符合規定。

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