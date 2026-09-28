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別讓師生承受輿論壓力…金華國中校長再發聲：沒有「集體食物中毒」

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別讓師生承受輿論壓力…金華國中校長再發聲：沒有「集體食物中毒」

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱／台北即時報導
金華國中校長黃啟清在公開信後，今天再度出面說明表示，沒有所謂「集體食物中毒」，也沒有所謂「教育局要求學校被動處理」，學校跟教育局的說法從頭到尾都是一致的。希望大家回到事實。圖／校方提供
金華國中校長黃啟清在公開信後，今天再度出面說明表示，沒有所謂「集體食物中毒」，也沒有所謂「教育局要求學校被動處理」，學校跟教育局的說法從頭到尾都是一致的。希望大家回到事實。圖／校方提供

台北市金華國中營養午餐日前遭議員簡舒培爆料食物中毒教育局及校方均否認稱烏龍爆料。不過金華國中校長黃啟清今發出一篇公開信，「向此次身體不適、對用餐感到不安或受到事件影響的同學們，表達關心與歉意。」簡舒培今臉書再度貼文稱「校長已致歉，蔣市長、教育局長，何時向金華國中的孩子們道歉？」

金華國中校長黃啟清在公開信後，今天再度出面說明表示，沒有所謂「集體食物中毒」，也沒有所謂「教育局要求學校被動處理」，學校跟教育局的說法從頭到尾都是一致的。希望大家回到事實。

黃啟清表示，這幾天因為一些與事實不符的訊息，讓家長感到擔心，也讓學生跟第一線同仁承受不少輿論壓力，這是他最不希望看到的。他要再次強調，沒有所謂「集體食物中毒」，也沒有所謂「教育局要求學校被動處理」，學校跟教育局的說法從頭到尾都是一致的，希望大家回到事實，不要再讓錯誤訊息造成家長恐慌。

國民黨議員楊植斗今天也在臉書貼文表示，造謠的瘋狂青鳥將校長的公開信扭曲，他也只好再次闢謠。校長說得很清楚，有同學9月4日用餐後身體不適，5天後才向學校正式通報，根據規定營養午餐的留樣要「低溫保存48小時」，案發已經5天，學校當然拿不出檢體，後續又有兩個學生表達身體不適，學校也依規定通報教育局，學校所有行程流程都符合規定。

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