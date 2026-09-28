聽新聞
0:00 / 0:00
金華國中營養午餐案 校長致歉…沈伯洋嘆：反映事實遭指造謠、認知作戰
金華國中營養午餐案備受關注，校長黃啟清26日校方公開信向身體不適等學生致歉，教育局也回應，呼籲回歸事實與理性討論。民進黨北市長參選人沈伯洋今走訪內湖737夜市，被問及此事，他直言令人難過，第一時間就有呼籲送驗檢體釐清及相關預防措施，卻遭人說是造謠、認知作戰。
金華國中校長黃啟清在校方官網的一封公開信寫到，針對9月4日學生食用營養午餐（含小卷），五天後（已過留樣保存期），校方收到第一個正式通報，隔兩天又陸續收到兩位同學的告知。期間校方除了啟動相關通報與處理流程，密切掌握與關心學生健康狀況外，也透過家長會家代群組，提醒與詢問用餐後的狀況；向身體不適、對用餐感到不安或受影響的學生們表達關心與歉意。
北市教育局回應，校園食安與學生健康始終是最高原則，相關事件經過及處理程序均已多次對外說明。議員先前所稱「爆發集體食物中毒」、「教育局要求被動處理」等指控，均為烏龍爆料，與事實不符。今日受訪時，已將原先所稱的「食物中毒」改口稱為「吃壞肚子」。
教育局呼籲，各界回歸事實與理性討論，勿再讓學生及第一線教育同仁承受額外的網路及輿論壓力。後續教育局將持續給予學校必要支持，並督導落實廠商管理，全力維護師生權益與校園食安。
沈伯洋受訪說，整件事令人難過，校長出來證實的確有學生吃了營養午餐不舒服、拉肚子。在案件的第一時間，他就回應檢體趕快送驗、趕快釐清，到底是單一事件還是廠商問題，應該預防性措施。
他說，不料就被罵說造謠、認知作戰，這感受就如同這幾年遇到狀況，把人民聲音反映出來就說造謠，而只是針對事實及未來預防性措施，就被說認知作戰，這非常不妥，但人民應該漸漸地看清楚。
2026教育月》邀請您一同關心
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。