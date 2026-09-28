金華國中願檢視食安 北市教育局：與校方說法一致

金華國中營養午餐是否為集體中毒爭議未歇，校長黃啟清近日在學校官網發布公開信表明會重新檢視食安。北市府遭疑被打臉。教育局今天表示，與學校說法一致，沒有打臉情形。

北市金華國中營養午餐是否為集體中毒爭議未歇，校長黃啟清近日在學校官網發表公開信，關心受影響同學，但要學生不需急著為學校辯護，由他承擔行政責任，學校會重新檢視食安。有媒體報導此信打臉教育局。

教育局主秘鍾德馨今天表示，教育局過去針對金華國中營養午餐事件的說明，跟校長發布的聲明完全一致、並無不同，民進黨台北市議員簡舒培今天受訪，也從原指為「食物中毒」，改稱「吃壞肚子」；希望事情回歸事實，不要再讓師生承受不必要的網路及輿論壓力。

教育局也透過新聞稿指出，針對近日金華國中營養午餐事件及網路社群相關爭議，教育局與校方說法始終一致，並無外界所稱「打臉」情形；教育局也肯定學校接獲學生反映後，依規定啟動通報及處理程序，並持續掌握學生身體狀況。

對於外界質疑學校沒有留樣，教育局說明，金華國中每天營養午餐都有依照「學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法」規定落實餐食留樣，這次是因爲學生反映時，離用餐時間已隔多日，超過法定留樣保存期限，檢體須依規銷毀而無法送驗，這是客觀時序所致，非外界所稱「學校無留樣」或「隱匿檢體」。

教育局補充，「學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法」第10條規定，學校採盒餐供餐者，應保留盒餐樣本至少一份；採非盒餐供餐者，每餐供應之菜式，屬高水活性、低酸性之菜餚應至少各保留一份。保留之食品應標示日期、餐別，置於攝氏7度以下，冷藏保存48小時，以備查驗。

此外，教育局肯定學校發布公開信是為保護師生，不要讓師生承受網路壓力，並承諾午餐供應委員會將持續把關食安、強化廠商監督機制；後續教育局會持續給予學校必要支持、督導落實廠商管理。

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