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金華國中願檢視食安 北市教育局：與校方說法一致

中央社／ 台北28日電

金華國中營養午餐是否為集體中毒爭議未歇，校長黃啟清近日在學校官網發布公開信表明會重新檢視食安北市府遭疑被打臉。教育局今天表示，與學校說法一致，沒有打臉情形。

北市金華國中營養午餐是否為集體中毒爭議未歇，校長黃啟清近日在學校官網發表公開信，關心受影響同學，但要學生不需急著為學校辯護，由他承擔行政責任，學校會重新檢視食安。有媒體報導此信打臉教育局。

教育局主秘鍾德馨今天表示，教育局過去針對金華國中營養午餐事件的說明，跟校長發布的聲明完全一致、並無不同，民進黨台北市議員簡舒培今天受訪，也從原指為「食物中毒」，改稱「吃壞肚子」；希望事情回歸事實，不要再讓師生承受不必要的網路及輿論壓力。

教育局也透過新聞稿指出，針對近日金華國中營養午餐事件及網路社群相關爭議，教育局與校方說法始終一致，並無外界所稱「打臉」情形；教育局也肯定學校接獲學生反映後，依規定啟動通報及處理程序，並持續掌握學生身體狀況。

對於外界質疑學校沒有留樣，教育局說明，金華國中每天營養午餐都有依照「學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法」規定落實餐食留樣，這次是因爲學生反映時，離用餐時間已隔多日，超過法定留樣保存期限，檢體須依規銷毀而無法送驗，這是客觀時序所致，非外界所稱「學校無留樣」或「隱匿檢體」。

教育局補充，「學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法」第10條規定，學校採盒餐供餐者，應保留盒餐樣本至少一份；採非盒餐供餐者，每餐供應之菜式，屬高水活性、低酸性之菜餚應至少各保留一份。保留之食品應標示日期、餐別，置於攝氏7度以下，冷藏保存48小時，以備查驗。

此外，教育局肯定學校發布公開信是為保護師生，不要讓師生承受網路壓力，並承諾午餐供應委員會將持續把關食安、強化廠商監督機制；後續教育局會持續給予學校必要支持、督導落實廠商管理。

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