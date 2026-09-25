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北市駁金華國中食物中毒「僅1人不適」 公衛師：未完全釐清 別妄下定論

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
金華國中月初傳出營養午餐疑似食物中毒，台北市公共衛生師公會表示，在資料尚未完整釐清前，不宜逕行認定無食物中毒，也不宜僅依目前掌握的個案數，完全排除食源性群聚的可能。圖／AI生成
金華國中月初傳出營養午餐疑似食物中毒，台北市公共衛生師公會表示，在資料尚未完整釐清前，不宜逕行認定無食物中毒，也不宜僅依目前掌握的個案數，完全排除食源性群聚的可能。圖／AI生成

北市議員簡書培爆料，金華國中月初傳出營養午餐疑似食物中毒，多名學生食用小卷後腹瀉嘔吐，台北市教育局反擊僅有一位學生反映不適，並非食物中毒案。台北市公共衛生師公會表示，在案件尚未真正釐清之前，北市教育局不宜逕行認定為非食物中毒，也不宜僅依掌握到的個案數，就完全排除食源性群聚中毒的可能。

簡書培踢爆金華國中營養午餐案後，北市教育局隨即公布調查結果，金華國中於9月11日接獲一名學生反應9月4日曾有腹瀉，校方調查確認當天同個班級內另有2位學生身體不適、但症狀不同，其他班級師生也無相關反應，基本排除食品中毒的可能；即使未達「疑似食品中毒通報流程」標準，校方仍進行校安通報，並追蹤學生後續復原狀況正常，議員所謂「多人出現腹瀉嘔吐症狀」並非事實。

台北市公共衛生師公會理事長翁瑞宏表示，食品安全事件的流行病學調查，不能只看「有沒有人腹瀉」，而應建立一致的病例定義，系統蒐集9月4日用餐者的症狀、發病時間、持續時間、就醫情形及共同飲食暴露，再確認是否存在時間、空間或共同暴露的聚集。

依教育局目前公布的說明，學校於9月11日接獲一名學生反映9月4日曾腹瀉，後續了解同班另有2名學生曾身體不適。公會認為，是否達到正式疑似食品中毒通報條件，應依相關規定嚴格判斷；但「未達通報條件」與「不需要進一步調查」是完全不同層次的問題。

台北市政府應持續釐清9月4日至9月11日期間，是否有其他學生、教師或工作人員出現症狀、學校何時首次掌握訊息、是否主動了解其他班級，以及各個案的發病時間與共同暴露史。

翁瑞宏說，食安事件具高度時間敏感性，若資訊蒐集延遲，將導致病例回憶偏差與檢體採集困難，嚴重降低疫調精準度。啟動調查並不等於認定食品中毒，而是為了確認或排除風險；在病例、暴露及發病時間等流行病學資料尚未完整釐清前，不宜逕行認定或完全排除食源性群聚的可能。

面對校園健康異常訊號，公會認為需結合營養師、護理師與公衛專業的跨專業協作，並提出5大建議，建立早期預警機制、制定標準化調查工具、推動分級監測與通報、強化資料與檢體保存、落實跨專業公衛治理等。

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