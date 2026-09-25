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車禍失去雙小腿仍不放棄 邱子彧自學Python國際機器人賽奪銀

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣學生參加全球青少年機器人奧林匹克競賽摘金奪銀，勝利國中周芷聿拿下國中組金牌；竹北實中首屆新生邱子彧與周君嶧攜手拿下高中組銀牌。圖／新竹縣政府提供
新竹縣學生參加全球青少年機器人奧林匹克競賽摘金奪銀，勝利國中周芷聿拿下國中組金牌；竹北實中首屆新生邱子彧與周君嶧攜手拿下高中組銀牌。圖／新竹縣政府提供

新竹縣學生參加全球青少年機器人奧林匹克競賽摘金奪銀，勝利國中周芷聿拿下國中組金牌；竹北實中首屆新生邱子彧國一時因車禍雙小腿截肢，歷經復健與神經劇痛仍自學Python，這次與周君嶧攜手拿下高中組銀牌，展現韌性與科技實力。

美國加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）舉辦「第5屆全球青少年機器人奧林匹克競賽」，新竹縣學生周芷聿、周君嶧及邱子彧參賽，在「AI迷宮機器人挑戰賽」分別拿下國中組金牌及高中組銀牌。新竹縣長楊文科日前接見獲獎學生，肯定學生表現。

就讀勝利國中的周芷聿在國中組展現出色的邏輯思維與臨場應變能力，透過演算法設計，操控機器人完成高難度AI迷宮挑戰，獲得評審肯定，拿下國中組金牌，也展現竹縣基層科技及資訊教育成果。

高中組則由勝利國中畢業生周君嶧代表同隊隊友邱子彧赴美參賽，面對來自全球各地的優秀高中隊伍，展現高超的 AI 機器人解題與演算法能力，順利克服複雜迷宮挑戰，最終奪得銀牌殊榮。

值得一提的是，邱子彧畢業於博愛國中，目前為竹北實中首屆新生。他國一期間遭遇嚴重車禍，造成雙小腿截肢，復健過程還須面對神經劇痛，但仍保持正向，並透過自學Python程式設計找到興趣。他曾說：「在網路和程式的世界裡，我的靈魂在那裡自由且完整！」

楊文科表示，周芷聿以程式邏輯與機器人控制演算法摘下國際金牌；周君嶧與邱子彧則跨海挑戰高中組賽事奪銀，展現團隊合作與科技實力，尤其邱子彧克服重大逆境自學程式，更展現堅毅精神。

竹北實中校長潘玳玉及勝利國中師生團隊也肯定學生表現，未來將持續提供科技及國際化學習資源，支持學生發揮潛能。

周芷聿（左二）參加第5屆全球青少年機器人奧林匹克競賽奪國中組金牌，圖為國內初賽照片。圖／新竹縣政府提供
周芷聿（左二）參加第5屆全球青少年機器人奧林匹克競賽奪國中組金牌，圖為國內初賽照片。圖／新竹縣政府提供

高中組則由勝利國中畢業生周君嶧（右）代表同隊隊友邱子彧（中）赴美參賽，面對來自全球各地的優秀高中隊伍，展現高超的 AI 機器人解題與演算法能力。圖／新竹縣政府提供
高中組則由勝利國中畢業生周君嶧（右）代表同隊隊友邱子彧（中）赴美參賽，面對來自全球各地的優秀高中隊伍，展現高超的 AI 機器人解題與演算法能力。圖／新竹縣政府提供

邱子彧因車禍雙小腿截肢，復健過程還須面對神經劇痛，但仍保持正向，並透過自學Python程式設計找到興趣。圖／新竹縣政府提供
邱子彧因車禍雙小腿截肢，復健過程還須面對神經劇痛，但仍保持正向，並透過自學Python程式設計找到興趣。圖／新竹縣政府提供

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