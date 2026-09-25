獲教育大愛菁師獎 東中教師莊豐銘：教育是一場長跑

國立台東高中圖書館主任莊豐銘獲第15屆教育大愛菁師獎，長期投入學生陪伴、體育人才培育、原住民族教育及生命教育。他表示，教育是一場長跑。

由財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會、財團法人陳玲社會福利慈善事業基金會主辦的「115年第15屆教育大愛菁師獎」22日在台北頒獎，長年深耕教育現場，以教育專業、體育訓練與生命陪伴守護學生的莊豐銘獲獎。

台東高中今天透過新聞稿表示，莊豐銘投入教育工作29年，歷任導師、特教組長、教學組長、試務組長，現任圖書館主任，同時長期擔任田徑隊教練，並多次擔任國家代表隊教練，參與亞洲U18青少年田徑錦標賽、亞洲青年奧運會等國際賽事。從教室到田徑場，他始終秉持「教育不是追求一時成績，而是陪伴孩子走得長、走得穩」的信念。

台東高中表示，在多年教練生涯中，曾有一名極具潛力的標槍選手，在重要國際賽事前因手肘傷勢惡化，面臨是否繼續參賽的抉擇。面對外界期待與成績壓力，莊豐銘仍堅持學生健康優先，建議停賽接受治療，因為他相信「教育工作者守護的是學生的一生，而不是一場比賽的結果。」復健期間，他持續陪伴就醫、協助規劃復健，最終學生重新站上賽場，再度入選國家代表隊。

莊豐銘認為，獎牌與名次並非教育的終點，真正重要的是讓學生透過運動學習自律、責任、反思及面對挫折的能力。許多學生畢業後仍與他保持聯繫，在升學、就業及人生重要抉擇時尋求建議，師生情誼早已超越競技場。

台東高中表示，莊豐銘身為部落出身的教育工作者，也長期關注原住民族學生的文化認同，透過文化踏查、生命故事書寫及學習分享，引導學生認識自己的文化與族群歷史。他常勉勵學生「運動可以帶你看見世界，但不要忘記自己從哪裡來。」希望孩子走向世界的同時，也能帶著自己的文化與自信前進。

對於這次獲獎，莊豐銘透過學校表示，「這份榮譽，屬於所有在基層與部落默默奉獻的教育同仁。」他認為教師與教練不是舞台中央的主角，而是陪伴孩子成長的幕後推手；真正的教育價值，是讓孩子經歷失敗與考驗後，仍能自律、自省，並自信站上屬於自己的人生位置。

「教育是一場長跑。」莊豐銘表示，未來，他仍將持續以陪伴、引導與適時放手的方式，讓學生學習自主判斷、勇敢承擔責任，將運動場上累積的韌性轉化為面對人生挑戰的力量，陪伴更多台東孩子找到自己的方向，勇敢走向更寬廣的世界。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

教師 教育 圖書館 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往