桃園龜山人口成長全市之冠 文青國中小學生總量管制、新校舍下月完工

桃園市龜山區近年發展迅速，人口成長居全市之冠，但校園空間不足，部分學校已實施總量管制，地方及民代爭取擴建，市府也從善如流，文青國中小校舍新建二期工程預計下個月完工。

龜山隨著捷運A7站區發展及AI伺服器產業聚落成形，整體發展動能強勁，近4年龜山人口成長率達9.77%，約全市平均3倍，居桃園13區之冠，但人口成長也伴隨交通、教育、托育、居住等需求增加，其中樂善國小和文青國中小都實施學生總量管制，部分學生被迫讀離家比較遠的學校。

桃園市議員李宗豪、陳雅倫和孫韻璇等人都關心學校擴建進度，市長張善政日前也在市政說明會指龜山有許多年輕家庭移居，市府持續提升教育及托育量能，包括推動文青國中小校舍擴建及大崗高中設校，另有6處托育機構規畫中。

工務局表示，文青國民中小學校舍新建二期工程2024年7月開工，工程經費約6.2億元，興建計畫包括國小、國中、圖書及專科4棟校舍，教室超過50件，另有教師室、會議室、廚房、圖書室及視聽教室等規畫，目前主結構體已完成，正進行內、外部裝修工程，預計下個月完工。

值得一提的是，文青國中小新校舍造型將校徽「鷹展翅」融入屋簷造型，活潑多元的建築立面營造富有創意與活力的校園氛圍。整體空間也按分齡分區、動靜分流及人車分流規畫，並結合自然綠意與景觀設計，上個月也榮獲「2026國家卓越建設獎」最佳規劃設計類金質獎殊榮。

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