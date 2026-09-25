考試考到一半老師發千元鈔！全班舉手秒變加菜金 網曝：補習班30年前就這樣

補習班老師會怎麼鼓勵學生？近日有網友分享在補習班上課時的「神仙老師」行徑，考試進行到一半，老師突然詢問「誰沒吃飯的舉手」，沒想到接著直接表示「給你一千元去吃飯」，全班學生幾乎都舉手，而老師也真的一路發鈔票，讓學生又驚又喜，直呼「老師我愛你」。

原PO在Threads分享這段經歷，表示在補習班考試中，老師突然關心學生有沒有吃飯，並當場發放1000元餐費。原PO忍不住大喊「我靠靠靠」，更笑稱自己從此成為「英文補習班最忠誠的奴僕」。

貼文曝光後，不少網友留言羨慕，也有人分享自己過去上該英文補習班的經驗。網友表示，自己16年前讀高中時就曾上過該名老師的課，除了回答問題的學生能拿到獎學金，偶爾答對難題還會獲得茶壺；也有人回憶，自己30多年前在新竹上課時，該名老師當時還相當年輕，如今過了數十年，自己的孩子也曾在該補習班上課。

網友笑說「他三十年前就是發一千了」，另一人接著表示「那三十年前的比較賺」，也有人回憶當年報名補習班時，甚至還會獲得一本全新的字典，顯示不少老學生對這名老師留下深刻印象。

不過，也有網友從另一個角度吐槽，認為學生的補習費本來就是由家長支付，笑稱「三萬爸媽繳的」，甚至有人戲稱「繳三萬收一千開心得很」、「應該是退費」。此外，也有人笑稱「一群吃過飯的在拿」。

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