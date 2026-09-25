聽新聞
0:00 / 0:00

穩定教學 國中校安人力增至2千人

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
校安頻亮紅燈 近年校園安全亮紅燈，教育部昨宣布將增置國中校安人力至二千人。記者林伯東／攝影
校安頻亮紅燈 近年校園安全亮紅燈，教育部昨宣布將增置國中校安人力至二千人。記者林伯東／攝影

教師節即將到來，教育部昨宣布將增置國中校安人力至二○○○人，協助處理學生緊急事件、藥物濫用防制、校園霸凌事件等，薪資每月約三點六萬至四點七萬元。全國教師工會總聯合會認為，校安人力屬非編制內人員，難以長期留住人才，教育部應持續改善其薪資與勞動條件，建立完整的專業培訓制度。

教育部宣布自今年十月起辦理為期三年的「校園安全韌性二○○○－充實國民中學校安人力計畫」，將增置國中校安人力至二○○○人。教育部次長張廖萬堅、國教署長彭富源受訪時表示，校安人力薪資比照學創人力，每月約三點六萬至四點七萬元，地方政府可依實際情況評估調整。

教育部說，該計畫每年挹注地方政府十二億元，透過增置專責人力協助處理學生緊急事件、藥物濫用防制、校園霸凌事件等，提供教師即時支援，穩定教學現場支持人力。

若是過去已有相關工作經驗的人員，例如退休教官、軍警，會是校安人力的優先人選，訓練時間為一周；若是一般大學畢業生，訓練時間則為兩周。

不過，退休人員投入校安工作可能涉及退休金領取問題，若薪資超過基本工資，月退俸可能遭停發，影響任職意願。張廖萬堅表示，目前地方學校可透過加班費方式增加待遇，每月至少支給二十小時加班費，計算後薪資可接近五萬元，整體而言人員接受度尚可；私立學校則沒有相關限制。

全國教師工會總聯合會則認為，校安人力須承擔學生重大事件、衝突處理、校園危機應變等高壓且具專業性的任務。目前這些人員屬非編制內，長期而言，為吸引並留住人才，教育部應持續改善其薪資與勞動條件，並建立完整的專業培訓制度。

全教總認為，許多國小高年級學生在身心發展、同儕衝突及行為表現上，與國中階段十分相近，建議教育部未來應盤點國小需求。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

國中 校安 人力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國中校安人力增至2000人 薪資3.6萬起跳、零經驗進用先受訓2周

教師節前夕教育部擴增校安人力 全教總點2關鍵：不能只靠增加人數

月薪3.6萬元起跳！國中校安人力將擴至2千人 兩類人才受歡迎

國中校安人力增至2000人 教育部每年挹注12億、966校受惠

相關新聞

校事會議精進方案 雙十前出爐

校事會議因投訴門檻低，引發校園濫訴爭議。立法院今年七月退回校事會議修正條文，教育部得在二個月內提出新版本。隨著期限逼近，外界關注教育部將如何調整現行制度。教育部次長張廖萬堅表示，教育部預計十月十日前公布精進方案，「一定會讓教育現場有感」。

穩定教學 國中校安人力增至2千人

教師節即將到來，教育部昨宣布將增置國中校安人力至二○○○人，協助處理學生緊急事件、藥物濫用防制、校園霸凌事件等，薪資每月約三點六萬至四點七萬元。全國教師工會總聯合會認為，校安人力屬非編制內人員，難以長期留住人才，教育部應持續改善其薪資與勞動條件，建立完整的專業培訓制度。

清大教授：應檢討校長遴選與監督制度

中研院多名院士連署呼籲清大校長高為元主動辭職，清大特聘教授周卓煇說，高為元已公開道歉，風波本應告一段落，但院士公開表態後，恐難以平息，高教體系應檢討的是遴選與監督制度，而非對個人落井下石。清大副校長呂平江表示，高校長誠心道歉後是否還可帶領校務，應回歸校內討論後審慎思考。

學者籲回歸校務 推「再確認」投票

清華大學正深陷現任校長高為元的續任與誠信爭議僵局。中央研究院院士、前交通大學校長張懋中與香港科技大學前校長史維，從「機制程序」與「大局高度」提出觀點與策略。張懋中促回歸校務機制，拋上中下三策；史維則憂心強行投票恐讓爭議愈演愈烈，希望各方避免政治化角力。

去留危機 院士連署籲高為元辭清大校長

清華大學校長高為元被爆五月通過續任僅三天，即赴美參加夏威夷大學校長遴選決選，引發外界「騎驢找馬」與違反誠信抨擊。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義，與香港科技大學前校長史維等十多位院士共同發起連署，呼籲高為元主動辭職引退。清大表示，高為元已深知事件引發的疑慮，將以加倍努力爭取師生信任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。