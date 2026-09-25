穩定教學 國中校安人力增至2千人

教師節即將到來，教育部昨宣布將增置國中校安人力至二○○○人，協助處理學生緊急事件、藥物濫用防制、校園霸凌事件等，薪資每月約三點六萬至四點七萬元。全國教師工會總聯合會認為，校安人力屬非編制內人員，難以長期留住人才，教育部應持續改善其薪資與勞動條件，建立完整的專業培訓制度。

教育部宣布自今年十月起辦理為期三年的「校園安全韌性二○○○－充實國民中學校安人力計畫」，將增置國中校安人力至二○○○人。教育部次長張廖萬堅、國教署長彭富源受訪時表示，校安人力薪資比照學創人力，每月約三點六萬至四點七萬元，地方政府可依實際情況評估調整。

教育部說，該計畫每年挹注地方政府十二億元，透過增置專責人力協助處理學生緊急事件、藥物濫用防制、校園霸凌事件等，提供教師即時支援，穩定教學現場支持人力。

若是過去已有相關工作經驗的人員，例如退休教官、軍警，會是校安人力的優先人選，訓練時間為一周；若是一般大學畢業生，訓練時間則為兩周。

不過，退休人員投入校安工作可能涉及退休金領取問題，若薪資超過基本工資，月退俸可能遭停發，影響任職意願。張廖萬堅表示，目前地方學校可透過加班費方式增加待遇，每月至少支給二十小時加班費，計算後薪資可接近五萬元，整體而言人員接受度尚可；私立學校則沒有相關限制。

全國教師工會總聯合會則認為，校安人力須承擔學生重大事件、衝突處理、校園危機應變等高壓且具專業性的任務。目前這些人員屬非編制內，長期而言，為吸引並留住人才，教育部應持續改善其薪資與勞動條件，並建立完整的專業培訓制度。

全教總認為，許多國小高年級學生在身心發展、同儕衝突及行為表現上，與國中階段十分相近，建議教育部未來應盤點國小需求。

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