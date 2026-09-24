缺師時代更要尊師！僑泰高中端「國宴級甜點」謝師恩

面對全台「教師荒」，台中僑泰高中在教師節前夕，今攜手家長會與學生自治會打造「晨間獻禮」，並且大手筆邀請「國宴級」甜點進駐校園，舉辦教師節限定的「義式冰淇淋派對」等雙重驚喜，款待全校師長，用實際行動將「尊師重道」落實為美好的校園風景。

第一波驚喜「晨間獻禮」由僑泰高中董事長蔡玉堂、校長温順德，與家長會長張佳樺、準會長邱啓成，以及榮譽會長陳耀恭今天上午7時在教師上班打卡處親迎到校的老師們並送上問候與致謝；張佳樺送上自家水耕新鮮空心菜，邱啓成也送上牛軋蛋捲禮盒，感謝老師們平日付出。

第二波驚喜在上午9時登場，校方邀請曾登上國宴殿堂，並在國際大賽中榮獲殊榮的義式冰淇淋品牌「山風藍」進駐校園，舉辦教師節限定的「義式冰淇淋派對」，讓老師們暫時放下手邊繁瑣工作，享用義式冰淇淋，享受專屬教師節的甜蜜滋味。

校長溫順德表示，當前教育環境雖不友善，但僑泰的老師依然堅守崗位，用專業教導學生，以愛心與耐心陪伴成長，是學校最珍貴的資產，在教師荒的當下，更值得學生與家長珍惜。唯有讓教師的付出被看見，教育專業被尊重，並教導孩子將「尊師重道」從口號轉化為行動，才能讓教育產生善的循環，成為校園最美麗的風景。

學務主任葉筱楓說，此次敬師活動由學務處與學生自治會共同發想與執行，並結合家長力量參與，讓家長與學生都有機會向老師表達感謝。

學生自治會會長駱雨歆說，教師節提供機會把平時不好意思說出口的感謝，透過簡單話語或小小的行動表達出來，讓老師能感受到學生的心意。

張佳樺說，2名兒女都在僑泰就讀，唯有學校用心，家長才能放心，在教師節這個重要的日子中，希望以小小的心意，感謝老師們一整年為孩子無私的付出。

僑泰高中攜手家長會與學生自治會，今第一波謝師驚喜「晨間獻禮」，送上水耕空心菜、牛軋蛋捲禮盒謝師。圖／僑泰高中提供

僑泰高中攜手家長會與學生自治會今推出第二波謝師驚喜，邀國宴級甜點進駐校園，舉辦教師節限定的「義式冰淇淋派對」。圖／僑泰高中提供

僑泰高中攜手家長會與學生自治會今推出第一波謝師驚喜「晨間獻禮」，送上水耕空心菜、牛軋蛋捲禮盒謝師。圖／僑泰高中提供

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