凌晨碎石坡上的溫暖陪伴 陳明啟帶學生登玉山學習認識恐懼

插角森林實驗小學金敏分校主任陳明啟將山林化為教室，帶領學生打造小木屋舞台，更連續15年帶著畢業生挑戰玉山，建立自信。今在教師節前夕，新北市教育局舉辦優良教育人員表揚典禮，陳明啟的畢業生特地前來表達感謝，現場氣氛感人，市長侯友宜也頒獎向優良教師致敬，感謝這些教育工作者默默奉獻。

教育局表示，今年共有2006位資深優良教師、39位特殊優良教師及24位卓越特教人員獲獎，其中57位教師服務屆滿40年，見證新北教育長年扎根與傳承的深厚力量。

侯友宜說，教育是城市發展的根基，感謝教育夥伴長年堅守現場，以專業與熱忱陪伴孩子成長，因為有老師們的付出，每一個孩子都是一盞光明的燈，點亮著孩子，他要感謝老師犧牲燃燒自己照顧孩子，讓孩子們展現自信及力量，創造了更好的人生，在未來的社會上立足。

在插角國小2018年畢業如今已是輔大電機系的吳宥陞同學在致詞時提及，明啟主任當年帶領他與同學從排雲山莊登頂玉山時，在凌晨3點時，面對一邊是懸崖峭壁的碎石坡，僅能靠著頭燈指引前進，當大家體力不支，明啟主任一路陪伴與鼓勵，給大家勇氣，且傳達給學生的是不管遇到再大陡坡，害怕只是過程，並非解答，只有向前邁出及堅持，成果才會到來。

此外，自強國小校長張明賢今年同時獲特殊優良教師及40年資深優良教師肯定，並榮獲教育部師鐸獎。張明賢歷任思賢國小導師、光復國小處室主任，102年起擔任校長，始終秉持「一個孩子都不能少，更要把每個孩子帶上來」的理念，除曾獲教育部生命教育優秀行政人員、校長領導卓越獎，也帶領學校屢獲教育部閱讀磐石、友善校園等全國獎項。

新北市教育局強調，未來將持續完善教師專業支持、優化教學條件並挹注資源，作為第一線教師的堅實後盾，提供學生多元適性的學習機會，讓每位孩子都能發揮潛能找到方向。

插角森林實驗小學金敏分校主任陳明啟(圖右)今接受新北優良教師表揚，過去的畢業學生也親自前來向老師致謝。記者林媛玲／攝影

插角森林實驗小學金敏分校主任陳明啟(圖右)今接受新北優良教師表揚。記者林媛玲／攝影

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