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營養午餐這麼豪華？苗栗小學生每人1盒麝香葡萄 校方：非常態

聯合新聞網／ 綜合報導
苗栗某公立國小發給學生一人一盒麝香葡萄當作營養午餐的水果。圖／Threads網友「erinmurmur」授權提供
苗栗某公立國小發給學生一人一盒麝香葡萄當作營養午餐的水果。圖／Threads網友「erinmurmur」授權提供

開學不到1個月，營養午餐附餐水果竟然出現麝香葡萄，而且還是「1人1盒」！苗栗縣頭份市一所公立國小近日因營養午餐水果太豪華，在Threads引發熱議，有家長分享孩子陸續帶回整顆奇異果、百香果、香吉士，甚至還有一整盒藍莓，沒想到這次直接升級成麝香葡萄，讓家長忍不住直呼：「苗栗的營養午餐水果都吃這麼好的嗎？」

一名家長近日在Threads發文表示，孩子開學後三不五時就會帶一些「在學校不好處理」的飯後水果回家，原本以為前兩週拿回的一小盒藍莓已經相當不錯，沒想到近日竟帶回一盒麝香葡萄，讓她「整個嚇到」，隔天附餐水果又變成整顆柚子

貼文曝光後，引來許多家長留言討論，有人支持苗栗在地麝香葡萄，也有人笑問「我轉學去來得及嗎？」，有網友拿其他縣市比較，表示高雄的學校也是直接給一整顆水果。據了解，苗栗不只一間學校營養午餐出現豪華版水果。

對於「麝香葡萄一盒要多少錢」也引發討論，有網友表示，自己在團購平台看到類似產品一盒要價約199元。有家長詢問是否因其他孩子不吃，才讓孩子整盒帶回，原PO則表示「是一人一盒」，只是由於學生在學校吃完午餐後時間有限，葡萄等水果清洗、食用較不方便，因此老師會讓孩子帶回家。

對此，根據《鏡週刊》報導，校方表示，該校營養午餐採自辦方式，每餐費用60元，由苗栗縣政府及頭份市公所各負擔一半，校內800多名學生均可免費享用。校方說明，這次適逢中秋節前夕，經過整體經費核算後，才決定提供每位學生1盒麝香葡萄，並強調這並非常態性。校方也感謝家長對學校的支持，同時提醒各校營養午餐的辦理條件不同，希望外界不要因此產生誤解。

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