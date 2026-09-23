從過敏出發 高市明誠中學小學生獲美國矽谷國際發明展大會首獎

高雄明誠中學國小部學生從過敏困擾發想，研發出「AllerDetect GO」AI過敏原偵測分析系統，並拿下2026美國矽谷國際發明展（SVIIF）大會首獎、金獎及克羅埃西亞特別獎，所有努力化為甜美的成果。

此次參賽學生包括黃宥勝、楊謹瑜、楊景翔、許凱硯、陳煒杰、柯宸翔、梁尹熙及李宥寬，在教師蘇吉信、陳素玲及陳姵安指導下，從生活經驗觀察中發現，很多人過敏卻不知道原因是食物或是環境刺激，因而思考能否透過科技記錄飲食、活動、環境及身體反應，整理出可能的過敏風險線索。

為讓作品貼近使用者需求，學生蒐集文獻並訪談醫師，才了解醫師也會了解病患近期飲食、活動地點、過往病史，以及發病前可能接觸的環境因素，並從中判斷過敏來源。這也讓學生思考作品功能，理解創新並非功能越多越好，而是每項設計都應有明確依據。

從概念到完成，經歷多次測試與修正。導入AI後，團隊也進一步釐清科技的使用界線，確認AI可協助整理資料、提供提醒及分析可能的風險線索，但不能取代醫師進行醫療診斷。

蘇吉信表示，這次最值得肯定的不只是學生獲得國際獎項，學生真正學到的，不只是AI或程式技術，而是在面對問題時，願意深入理解，再一步步尋找解決方法。

校方表示，站上矽谷國際發明展舞台，學生除了展示作品，也練習清楚說明設計理念、回應評審提問。對他們而言，這不只是競賽，更是從觀察、探究、實作到表達的完整學習歷程，也讓學生體會創新不一定始於尖端科技，而是始留意生活中的小問題，並認真把它做好。

高雄市明誠中學國小部學生在「2026美國矽谷國際發明展（Silicon Valley International Inventions Festival, SVIIF）」中榮獲三項大獎，圖為指導老師蘇吉信（左）與陳姵安合影。圖／明誠中學提供

高雄市明誠中學國小部學生在「2026美國矽谷國際發明展（Silicon Valley International Inventions Festival, SVIIF）」中獲三項大獎，獲獎學生與貴賓在頒獎典禮中合影。圖／明誠中學提供

高雄市明誠中學國小部學生在「2026美國矽谷國際發明展（Silicon Valley International Inventions Festival, SVIIF）」中榮獲大會首獎、金獎及克羅埃西亞特別獎，駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔、台灣發明協會理事長張家菊與獲獎學生在頒獎典禮中合影。圖／明誠中學提供

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