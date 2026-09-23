快訊

舒力基颱風生成！北轉或一路撲向台灣 最關鍵轉折時刻曝光

亞運桌球／林昀儒扛第一點5局惜敗 中華男團不敵中國獲銅牌

台股衝破4萬8創高後藏警訊？ 台指期夜盤由紅翻黑

聽新聞
0:00 / 0:00

送安親班就免管作業？家長見「小一兒錯3次」怨粗心 網反問：全都外包嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名小一家長抱怨，孩子作業已經出錯超過3次，卻沒被安親班老師發現，讓她質疑老師是否不夠細心。圖／AI生成
一名小一家長抱怨，孩子作業已經出錯超過3次，卻沒被安親班老師發現，讓她質疑老師是否不夠細心。圖／AI生成

把孩子送到安親班後，功課出錯究竟該怪誰？一名小一家長抱怨，孩子作業已經出錯超過3次，卻沒被安親班老師發現，讓她質疑老師是否不夠細心。貼文曝光後，卻有不少網友替老師緩頰，認為混齡班要顧近20名學生、還得維持秩序與複習課業，難免有所疏漏，也掀起「安親班到底該負責到哪裡」的討論。

一位家長近日在臉書社團「小一聯盟」發文抱怨，自家孩子目前就讀小一，放學後也會到安親班接受課後照顧，不過在她看來，安親班老師似乎不夠細心。原PO表示，自己不只一次發現孩子作業有錯誤，「已經3次以上了⋯⋯我還要自己下班後，再檢查小孩功課有沒有錯⋯⋯」。

原PO進一步透露，安親班內共有2名老師，一人負責維持孩子們的秩序，另一人則負責盯作業；雖然班上採混齡制，從小一到小六都有，但學生總數不到20人。她認為，小一功課相對不多、內容也較簡單，如今卻已多次出現作業錯誤未被發現的情況，讓她忍不住質疑：「老師累了嗎？」

貼文曝光後，不少網友替安親班老師緩頰，認為原PO只需要檢查自己孩子的作業，但老師同時間得面對近20名學生，每個孩子又不只一本作業，實際工作量遠比想像中大，「同樣的東西看20幾份，很容易修正腦袋收到的訊息，漏看其實蠻正常的」、「幫忙檢查也是陪讀的一種，你只是看了1本，1個人3份作業，一個班就60份了，如果還要上英文，要在2小時以內寫完、看完，換成是你會不會看錯？」更有人點出混齡安親班的難處，「1到6年級版本不同，秩序更不好管，不是單純看功課而已，要看、要教，訂正的時候又不斷被打斷，多少會有錯誤」、「安親是混齡沒辦法面面俱到，要管秩序、要教作業還得複習，其實比學校老師還忙」。

部分家長認為，孩子送到安親班後，父母仍不能完全放手，畢竟教養責任不會因此轉嫁給安親班，「不是繳了安親班費就全部打包給安親老師」、「正常發揮啦！錯沒訂正到我可以接受，因為難免瞥眼，但幫寫才是大忌」、「其實重點是要讓孩子知道自己要認真檢查，不是去責備安親班老師，老師很辛苦的」。至於作業上的錯誤，有人認為不必急著全部修正，「其實有錯誤讓學校老師知道，才能更了解孩子狀況」；有家長透露，孩子的班導甚至曾要求「不要幫孩子訂正數學作業」，藉此掌握學生真正的學習盲點。

不過，另一派家長認為，偶爾漏看可以體諒，但若錯誤頻率太高，多次反映仍未改善，就不能一概用「老師太忙」帶過，有人直言：「超過三次明顯的錯誤，我會詢問一下老師。」碰到長期沒有改善的情況，也有人乾脆選擇離開，「我們安親班老師也是，錯誤率很高，經過反應3次以上都沒作用後，索性不補安親自己教，不為難老師，自己要求，錢又可以省不少！」

編輯推薦

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

安親班 抱怨 學生 小學生

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

教育新血流失／「家長的不信任最消耗」 特教老師轉戰安親班 揭第一線教育現場殘酷真相

背不出課文「狠打學生」！師判拘役10天…掀世代論戰：以前都藤條打到斷

教育新血流失／國中特教師站前線救火！不解為同件事「一直繞圈」 盼校方當靠山

教育新血流失／當教師成為職涯中的「選項」——2位師資生在講台前的選擇與猶豫

相關新聞

送安親班就免管作業？家長見「小一兒錯3次」怨粗心 網反問：全都外包嗎

把孩子送到安親班後，功課出錯究竟該怪誰？一名小一家長抱怨，孩子作業已經出錯超過3次，卻沒被安親班老師發現，讓她質疑老師是否不夠細心。貼文曝光後…

畢旅打羽球、搭捷運氣炸？嘉義國中生親曝原委：玩得很開心

嘉義東石某國中日前一趟3天2夜、費用約5400元的畢業旅行，因行程包含「搭台北捷運」、「到室內場館打羽球」、台北101及中壢Outlet等活動，引發網友熱議。原先學生在Threads發文寫下「應該只有我們畢旅要去打羽毛球了吧哈哈哈哈」，相關內容遭媒體報導後，卻被解讀為對畢旅行程的吐槽甚至「氣炸開嗆」，讓學生決定親自發文澄清，表示實際情況與部分新聞呈現有所落差。

金華國中傳集體食物中毒 教育局駁斥不實指控：有心人士造謠

針對議員發文及網路謠言指控近日金華國中營養午餐小卷「爆發集體食物中毒」，台北市政府教育局23日嚴正駁斥，經與學校確認此為烏龍爆料，該校沒有出現集體食物中毒，所謂要求「被動處理」更是不實指控，強烈譴責有心人士造謠傳謠、抹殺教育一線努力、引起社會不必要恐慌的惡劣行徑。

北市金華國中傳食物中毒遭暫不處理？餐盒公會：應以查證結果為準

民進黨議員簡舒培今在臉書爆料，接獲金華國中家長陳情，反映9月4日學生與老師食用含有「小卷」的營養午餐後，多個班級甚至導師室，有人出現腹瀉、嘔吐，通報校方教育局卻要求「被動處理、暫不處理」，要求市府給交代。中華民國餐盒同業公會今表示，部分細節仍有待進一步釐清，應以後續查證結果為準。

深耕排球25年 台東高商老師林正昆獲傑出教練獎

長年深耕校園體育、陪伴學生在球場上成長，國立台東高商老師林正昆獲頒台東縣傑出教練獎，他說：「認定一件事情，就會從一而終把...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。