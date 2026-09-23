送安親班就免管作業？家長見「小一兒錯3次」怨粗心 網反問：全都外包嗎

把孩子送到安親班後，功課出錯究竟該怪誰？一名小一家長抱怨，孩子作業已經出錯超過3次，卻沒被安親班老師發現，讓她質疑老師是否不夠細心。貼文曝光後，卻有不少網友替老師緩頰，認為混齡班要顧近20名學生、還得維持秩序與複習課業，難免有所疏漏，也掀起「安親班到底該負責到哪裡」的討論。

一位家長近日在臉書社團「小一聯盟」發文抱怨，自家孩子目前就讀小一，放學後也會到安親班接受課後照顧，不過在她看來，安親班老師似乎不夠細心。原PO表示，自己不只一次發現孩子作業有錯誤，「已經3次以上了⋯⋯我還要自己下班後，再檢查小孩功課有沒有錯⋯⋯」。

原PO進一步透露，安親班內共有2名老師，一人負責維持孩子們的秩序，另一人則負責盯作業；雖然班上採混齡制，從小一到小六都有，但學生總數不到20人。她認為，小一功課相對不多、內容也較簡單，如今卻已多次出現作業錯誤未被發現的情況，讓她忍不住質疑：「老師累了嗎？」

貼文曝光後，不少網友替安親班老師緩頰，認為原PO只需要檢查自己孩子的作業，但老師同時間得面對近20名學生，每個孩子又不只一本作業，實際工作量遠比想像中大，「同樣的東西看20幾份，很容易修正腦袋收到的訊息，漏看其實蠻正常的」、「幫忙檢查也是陪讀的一種，你只是看了1本，1個人3份作業，一個班就60份了，如果還要上英文，要在2小時以內寫完、看完，換成是你會不會看錯？」更有人點出混齡安親班的難處，「1到6年級版本不同，秩序更不好管，不是單純看功課而已，要看、要教，訂正的時候又不斷被打斷，多少會有錯誤」、「安親是混齡沒辦法面面俱到，要管秩序、要教作業還得複習，其實比學校老師還忙」。

部分家長認為，孩子送到安親班後，父母仍不能完全放手，畢竟教養責任不會因此轉嫁給安親班，「不是繳了安親班費就全部打包給安親老師」、「正常發揮啦！錯沒訂正到我可以接受，因為難免瞥眼，但幫寫才是大忌」、「其實重點是要讓孩子知道自己要認真檢查，不是去責備安親班老師，老師很辛苦的」。至於作業上的錯誤，有人認為不必急著全部修正，「其實有錯誤讓學校老師知道，才能更了解孩子狀況」；有家長透露，孩子的班導甚至曾要求「不要幫孩子訂正數學作業」，藉此掌握學生真正的學習盲點。

不過，另一派家長認為，偶爾漏看可以體諒，但若錯誤頻率太高，多次反映仍未改善，就不能一概用「老師太忙」帶過，有人直言：「超過三次明顯的錯誤，我會詢問一下老師。」碰到長期沒有改善的情況，也有人乾脆選擇離開，「我們安親班老師也是，錯誤率很高，經過反應3次以上都沒作用後，索性不補安親自己教，不為難老師，自己要求，錢又可以省不少！」

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