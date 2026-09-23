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金華國中傳集體食物中毒 教育局駁斥不實指控：有心人士造謠

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
針對議員發文及網路謠言指控近日金華國中營養午餐小卷「爆發集體食物中毒」，台北市政府教育局23日嚴正駁斥，經與學校確認此為烏龍爆料，該校沒有出現集體食物中毒。示意圖／Ingimage
針對議員發文及網路謠言指控近日金華國中營養午餐小卷「爆發集體食物中毒」，台北市政府教育局23日嚴正駁斥，經與學校確認此為烏龍爆料，該校沒有出現集體食物中毒。示意圖／Ingimage

針對議員發文及網路謠言指控近日金華國中營養午餐小卷「爆發集體食物中毒」，台北市政府教育局23日嚴正駁斥，經與學校確認此為烏龍爆料，該校沒有出現集體食物中毒，所謂要求「被動處理」更是不實指控，強烈譴責有心人士造謠傳謠、抹殺教育一線努力、引起社會不必要恐慌的惡劣行徑。

經教育局調查，金華國中是在9月11日接獲一名學生反應9月4日曾有腹瀉，校方立即調查確認當天同個班級內另有兩位學生身體不適、但症狀不同，其他班級師生也無相關反應，基本排除食品中毒的可能；即使未達「疑似食品中毒通報流程」標準，校方仍立即進行校安通報，並追蹤學生後續復原狀況正常，議員所謂「多人出現腹瀉嘔吐症狀」並非事實。

金華國中表示，議員未經求證便發文進行不實指控，不只無端製造家長孩子恐慌、更影響校譽，學校感到非常錯愕與遺憾；本校對本案包含採樣處理、通報等均依相關程序處理，不存在「特殊情況」、「被動處理」或「暫不處理」一說。

金華國中強調，事實是校方在本案並未接收到家長具名反應或陳情，也從未接受教育局任何長官、承辦人員要求「被動處理」學生食安事件。

金華國中說明，學校家長會、午餐供應委員會及試吃人員每日均兢兢業業測量食品溫度、酸鹼度、試吃，並即時提供回饋意見，調整餐點口味，守護學生飲食健康及學校食安專業形象，不該因議員與網路有心人士散播的不實謠言，抹煞所有基層同仁辛勞付出；本校會努力安撫校內相關人員情緒，繼續努力提供安全、美味食品。

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